'Ghost in the Shell: SAC_2045' tiene nuevo trailer y fecha de estreno

Netflix presentó el trailer final de 'Ghost in the Shell: SAC_2045', su versión del clásico japonés, donde se anuncia la fecha de estreno.

Netflix liberó el trailer final de 'Ghost in the Shell: SAC_2045', donde además de mostrar un poco más de la historia, nos dan la esperada fecha de lanzamiento de este reboot de uno de los clásicos de la animación japonesa.

Este anime nos presentará el conflicto entre la Sección 9, liderada por la mayor Motoko Kusanagi, y un criminal conocido como el "Post-Human", un ser que va más allá de las habilidades cibernéticas de los humanos mejorados.

El anime se estrenará el próximo 23 de abril del 2020 en todo el mundo, a través de la plataforma de streaming. Destaca que en esta ocasión se prefirió hacer uso de animación en CGI, en lugar del estilo tradicional.

Netflix tiene mala reputación con su anime adaptado

Aunque los responsables de varios proyectos de la franquicia están detrás de 'Ghost in the Shell: SAC_2045', muchos fans temen por la calidad de la misma debido a la mala reputación que tiene Netflix con las adaptaciones de anime.

La plataforma es conocida por cambiar varios aspectos de las obras originales, con el fin de hacerlas más amigables para el público occidental. Muestra de ello son los casos de 'Saint Seiya' y 'Death Note'.

Saint Seiya Netflix

Ambas vieron modificadas sus historias y conceptos, algo que no agradó a los fans de las series, ni al público en general, convirtiéndose en dos de las producciones de la compañía más criticadas en su estreno.

Habrá que ver cómo manejan a 'Ghost in the Shell', la cual ya tuvo una versión occidental, con la película protagonizada por Scarlett Johansson del 2017; misma que si bien no fue del todo mala, no acabó de agradar a un gran sector de la gente.

Con información de Netflix.