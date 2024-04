Recientemente descubrimos un Funko Pop! de Bluey, el cual cuenta con dos diseños y está a buen precio; pero hay algo que nos hace dudar de su autenticidad.

El Funko Pop! de Bluey se puede conseguir tanto en el diseño de Bluey, como en el de Bingo.

Sin embargo, lo que despierta las dudas es que aunque cuentan con la tradicional cabeza gigante de estos coleccionables, el cuerpo se ve diferente.

Pues está demasiado estlizado para ser un Funko Pop!, al grado que incluso rompe con la imagen de los personajes de la serie animada, que son más cuadrados.

Funko Pop! de Bluey (Mercado Libre)

Precio y dónde comprar el Funko Pop! de Bluey

Si te agradaron los Funko Pop! de Bluey, más allá de las dudas sobre su autenticidad, ambos diseños los puedes conseguir en Mercado Libre.

El precio de cualquiera de los Funko Pop! de Bluey es de 179 pesos; como dijimos, son muy accesibles, estando por debajo del promedio de estos coleccionables que es de 300 pesos.

El envío tarda alrededor de 4 días; si lo pides el lunes llegaría el viernes de esa misma semana.

Hay que mencionar que hay pocas unidades del coleccionable, por lo que te debes de apresurar si quieres el tuyo.

Funko Pop! de Bluey (Mercado Libre)

¿El Funko Pop! de Bluey es original?

Ahora, la pregunta que debe de haber surgido si viste los diseños del Funko Pop! de Bluey, es si estos son originales de la marca.

No, el Funko Pop! de Bluey no es original, se trata de un bootleg; es decir, algo hecho por fans, mismos que son quienes ponen a la venta estos coleccionables de manera no oficial.

Funko Pop! no tiene una colección dedicada a Bluey en este momento, algo que pondrá tristes a los fans; de hecho parece que no tienen intención de desarrollar una líena.

Así que ya quedará en cada persona si quieren o no un Funko Pop! de Bluey en su colección aunque no sea original.

Bluey (Especial)

Con información de Mercado Libre y Funko