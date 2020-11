Funimation sorprende y ya está disponible en México

La versión web del servicio está activa de manera gratuita para todo el público.

Dando la sorpresa otoñal, Funimation ya está disponible en México desde la noche del pasado 18 de noviembre; adelantándose varias semanas a la fecha de lanzamiento que originalmente se había anunciado.

Pero no sólo eso, este estreno anticipado vino acompañado de una prueba gratuita para todo el público; así es, puedes entrar al portal del servicio, https://www.funimation.com/es-mx/ , y ver sin costo varias series, incluyendo 'Cowboy Bebop', 'Attack on Titan', 'Demon Slayer', 'Fairy Tail' y ' My Hero Academia'.

Muchos estarán preguntando, ¿Cuál es el truco? Bueno, por el momento sólo la versión web está disponible y los animes gratuitos se limitan a la primera temporada de estos o algunos capítulos; igual no todos cuentan con doblaje o subtítulos, por lo que te deberás de registrar para acceder a la Prueba Premium y así tener todo desbloqueado.

Queremos agradecerte por todo tu apoyo con las mejores noticias que te podemos dar: ¡Nuestro servicio web se lanzará antes de lo esperado!

Mientras tanto, te invitamos a conocer la página con una prueba gratuita.



Tu nueva experiencia de anime te espera en https://t.co/6IZHGqzQ58 pic.twitter.com/yFru7aXasn — FunimationMx (@funimationmx) — FunimationMx (@funimationmx) November 18, 2020

¿Cuánto costará Funimation en México?

Ahora bien, sí desde el inicio ya tenías pensado hacer el gasto de la suscripción para Funimation, el servicio contará con dos planes que se ajustan a la economía de todos los fans; uno será mensual y otro anual, como actualmente lo manejan varios servicios de streaming.

El costo por la suscripción de un mes cuesta 99 pesos , mientras que la de todo un año es de 990 pesos ; en ambos casos se te dará acceso a todo el contenido, sin publicidad y con doblaje en español latino; estamos hablando de más de 200 series y películas, además de las que se vayan agregando.

¡Ustedes lo estaban esperando y por fin podemos compartírselos! Este es el precio para obtener acceso ilimitado y sin publicidad a más de 1500 horas de más de 200 series y películas, incluidos títulos seleccionados con doblaje exclusivo, nunca antes visto. #SiempreMásAnime pic.twitter.com/FhFU50cmVL — FunimationMx (@funimationmx) — FunimationMx (@funimationmx) October 28, 2020

Por otra parte, se sabe que habrá aplicaciones para dispositivos móviles y consolas; sin embargo, no se sabe exactamente cuándo serían liberadas, se cree que estas estarán disponibles en la ventana de lanzamiento original, es decir, durante el mes de diciembre.

Estaremos al pendiente si Funimation da más información al respecto de esta sorpresiva llegada a nuestro país, así como los posibles estrenos que preparen para los siguientes meses.

Con información de Funimation.