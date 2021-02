PS Plus dará 4 juegos gratis en marzo y uno de ellos será 'Final Fantasy VII Remake'.

Aprovechando que apenas el pasado 25 de marzo se anunció la versión para PS5 de 'Final Fantasy VII Remake', Sony decidió sorprender con sus juegos gratis de marzo para PlayStation regalando el título de Square-Enix en PS4.

Así es, los fans que aún no tengan 'Final Fantasy VII Remake' podrán descargarlo a partir del 2 de marzo de 2021, hasta el 5 de abril del mismo año ; la única restricción será que necesitan una suscripción activa de PS Plus, de lo contrario el título aparecerá con su precio normal.

Algo a señalar es que si descargan gratis el juego de 'Final Fantasy VII Remake', no podrán hacer la actualización gratuita para la versión de PS5 ; por lo que deberán de comprar el juego dedicado a la plataforma de nueva generación, eso incluye el capítulo extra de Yuffie.

Personajes Final Fantasy VII Remake Square-Enix

¿Qué más estará gratis aparte de 'Final Fantasy VII Remake'?

Si no eres fan de 'Final Fantasy VII Remake' y toda su vibra JRPG (que incluye pollos gigantes); bueno, PS Plus tendrá otros 3 juegos gratis de diversos géneros para que explores. Los títulos disponibles serán los siguientes:

Remnant: From the Ashes; disponible sólo para PS4 .

. Maquette; disponible sólo para PS5.

Farpoint; necesitas un PS VR para jugarlo.

Juegos PS Plus Sony

Al igual que 'Final Fantasy VII Remake', estarán a disposición a partir del 2 de marzo y hasta el 5 de abril, sólo para aquellos que cuenten con PS Plus. Recordamos que una vez que canceles o se acabe tu suscripción, los títulos anteriormente mencionados serán bloqueados y nos los podrás jugar a menos que renueves tu cuenta o compres las obras.

Por si esto no fuera suficiente, te recordamos que también estará gratis la más reciente entrega de 'Ratchet & Clank', en PS5 y PS4; en este caso no necesitarás PS Plus para poder descargarla, pues será liberada para todo mundo a partir del 1º de marzo.

Con información de PlayStation.