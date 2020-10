FOTOS: Revelan nuevas figuras Funko Pop! De ‘WandaVision’

Los nuevos Funkos presentan 7 figuras coleccionables de ‘WandaVision’



Luego del estreno del primer trailer de ‘WandaVision’ que llegará a Disney+ hasta el 2021, se han revelado a través de Twitter filtraciones de imágenes de los nuevos Funko Pop! Que llegarán próximamente a las tiendas.

A través del usuario “@ thepopkeep ” se han revelado alrededor de 7 nuevas figuras sobre la nueva serie de Disney+ ‘WandaVision’ que llegará próximamente a la plataforma de streaming.

Estas 7 figuras de colección son todo lo que un buen fanático de Marvelk necesita pues encarnan a la perfección las diferentes versiones y facetas por las que Wanda (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany) pasaran durante la serie y los posibles multiversos que se desarrollaran tras el descontrol de los poderes de 'La Bruja Escarlata' en 'WandaVision'.

Tres figuras serán de Wanda: una con su versión de televisión blanco y negro de los 50 , otra con su disfraz de Halloween que hace referencia al traje clásico de Wanda Maximoff en los cómics de Marvel.

El último presenta a una Wanda de los 70 ¡y embarazada ! Esto podría iniciar la historia de los gemelos Billy ‘Wiccan’ Kaplan y Tommy ‘Speed’ Shepherd, integrantes de los ‘Young Avengers’.

Por su parte, Visión también contará con estas tres versiones así como el de su traje de Halloween con su look original de los cómics: con su vestimenta verde y amarilla resaltando la gema de su frente. Además, la revelación de otro Funko de Visión muestra al héroe con un look de los 70.

Esta nueva filtración muestra más detalles que probablemente pasaron desapercibidos al ojo del espectador durante el primer trailer de ‘WandaVision’, mismo que se convirtió en el mas visto en menos de 24 horas superando incluso al de ‘Avengers: Infinity War’ mostrado durante el medio tiempo del Super Bowl (2018).