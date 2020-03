Platicamos con Jose Iñesta, director del festival ShortWay

José Iñesta, director del festival ShortWay, nos platicó un poco de esta nueva iniciativa, así como los inconvenientes por el coronavirus.

ShortWay es un nuevo festival de animación dedicado a los cortometrajes, el cual se está llevando a cabo en la ciudad de Guadalajara desde el pasado 11 de marzo; para conocer un poco más del mismo, pudimos platicar un poco con su director, Jose Iñesta.

Él nos habló de las particularidades del proyecto, la respuesta que ha tenido del público, las alianzas que han hecho, así como lo complejo que fue llevarlo a cabo en medio de la crisis mundial por el coronavirus, misma que los afectó en varios aspectos.

No obstante, todo indica que el evento se ha podido llevar a cabo sin mayor inconveniente en estos días, acatando todas las medidas de seguridad impuestas por las autoridades y la propia OMS.

Un cambio de modelo y una gran respuesta

Aunque forma parte de todo lo que es el proyecto de Pixelatl, ShortWay tiene su propia esencia, de acuerdo con Iñesta, para el festival siguieron un modelo europeo en lugar de uno americano, haciendo alianzas con entidades del mencionado continente, como es el caso del Festival Annecy.

Esto implicaba tener un corto que de entrada, iba a ser exhibido en festivales de todo el mundo; aunque era una apuesta arriesgada, la comunidad y profesionales respondieron muy bien a la convocatoria, registrando cortos de todo América Latina, no sólo de México.

Con esto aseguran que el evento sea algo de largo plazo, es decir, que se le dé continuidad al mismo en años próximos, así como a los jóvenes artistas que aquí participen; todo con el fin de darle una ventana de profesionalización a esta disciplina.

El coronavirus le pegó a ShortWay

Como muchos otros eventos que reúnen a una gran cantidad de personas, ShortWay se vio afectado por el coronavirus; José Iñesta señala que su programa se vio afectado debido a varias cancelaciones de invitados, incluso un día antes del inicio de las actividades.

Aunque las conferencias y clases se han podido llevar a cabo gracias a videollamadas y videos, no es lo mismo que tener una clase presencial.

Asimismo, están al pendiente de lo que suceda a nivel local y global, pues el ganador del festival presentará su trabajo en Annecy y se irá a un campamento a Francia; no obstante, hay que recordar que Europa es uno de los territorios más afectados por el Covid-19.

Iñesta señala que hasta el momento no hay datos para asegurar que no se podrá llevar a cabo lo anterior, pues todo está programado para suceder en la segunda mitad del 2020; aún así no descarta una posible contingencia.