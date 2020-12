SNK trae de regreso 'Fatal Fury: First Contact' para el Switch.

SNK anunció que hoy que 'Fatal Fury: First Contact' ya está disponible en Nintendo Switch en formato digital, siendo la primera vez que el juego llega a una consola de sobremesa, luego de su lanzamiento original en el Neo Geo Pocket.

'Fatal Fury: First Contact' cuenta con algunas mecánicas diferentes al resto de los títulos de SNK, como es el "Potential Power" que permite a los jugadores desatar un movimiento especial al borde de la muerte; además de contar con dos personajes extra.

El juego está basado en 'Real Bout Fatal Fury 2', por lo que cuenta con una galería de peleadores que incluye a clásicos como Terry Bogard, Geese Howard, Mai Shiranui, así como a los novatos de aquella época: Rick Strowd y Li Xiangfei.

'Fatal Fury: First Contact' se suma a los clásicos de SNK para Switch

'Fatal Fury: First Contact' no es otra cosa que otro de los juegos clásicos portátiles de SNK que se suma a la galería disponible en Nintendo Switch, recordando que ya tuvimos obras como el 'The King of Fighters R-2', para la híbrida.

Esta es una manera no sólo de darle actualidad y mantener frescos a los personajes de la SNK, también nos da la oportunidad de probar obras desconocidas, como es el caso del mencionado 'Fatal Fury: First Contact', tomando en cuenta que el Neo Geo Pocket no fue muy conocido fuera de Japón.

The King of Fighters R-2 SNK

Habrá que ver si está tendencia continúa en los próximos meses, pues aún hay varios juegos que salieron para la portátil de inicios del Siglo XXI; eso sí, no hay que olvidar que de momento, la compañía está enfocada en el desarrollo de 'The King of Fighters XV'.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización que se haga acerca de los nuevos lanzamientos de SNK, así como del mencionado nuevo juego de la legendaria franquicia de peleas; el cual probablemente sea exclusivo de la nueva generación de consolas.