Bethesda: Fans piden un 'Fallout Mexico City'

A través de Change.org, un fan le está pidiendo a Bethesda que haga un 'Fallout Mexico City'.

'Fallout' es una de las sagas de Bethesda más queridas por el público (obviando el estrepitoso fracaso de 'Fallout 76'), su principal característica es que presenta un escenario post-apocalíptico "retrofuturista" en Estados Unidos; sin embargo, a un fan le gustaría ver esta temática en la Ciudad de México.

A través de Change.org, una persona conocida como Alejandro Cambrón abrió una petición para que haya un 'Fallout Mexico City'; en realidad no da muchos argumentos para lo anterior, simplemente señala que los fans de América Latina "queremos ver en acción la interesante historia de México en el mundo de 'Fallout'".

Curiosamente la convocatoria lleva ya un buen rato en el sitio; no fue hasta que Bethesda anunció su adquisición por parte de Microsoft que comenzó a viralizarse. Habrá que ver hasta dónde llega, aunque es poco probable que sea tomada en cuenta, por lo menos en un futuro inmediato.

Fallout Mexico City Especial

Bethesda no ha dicho nada acerca de un nuevo 'Fallout'

Aunque no parece tan mala idea un 'Fallout Mexico City', de momento parece que Bethesda no tiene intenciones de anunciar una nueva entrega de la franquicia, siendo sus únicos 4 juegos en desarrollo 'Deathloop', 'The Elder Scrolls 6', 'Ghostwire: Tokyo' y 'Starfield'.

Eso no significa que no veamos el yermo de 'Fallout' en la nueva generación de consolas, sino que de momento Bethesda se está enfocando en otras IP; además de que aún se tienen que adaptar al ritmo de trabajo de Microsoft.

Xbox y Bethesda Xbox

Dicho sea de paso, existen grandes posibilidades que el próximo juego de la saga sea exclusivo de Xbox, toda vez que Phil Spencer declaró recientemente que algunos títulos nuevos de la desarrolladora formarán parte de su ecosistema sin llegar a otras plataformas.

Estaremos al pendiente en los próximos meses si se da a conocer algo al respecto, tanto de 'Fallout' como del resto de franquicias de la compañía.

Con información de Change.org