Nuevo estudio de la NASA sugiere que marcadores de contaminantes indicarían si hay vida en otro planeta.

Encontrar vida en otro planeta ha sido una de las áreas de interés de expertos desde hace varios años, hasta el momento todas las investigaciones han resultado infructuosas; sin embargo un nuevo estudio de la NASA sugiere que la contaminación ayudaría a localizar civilizaciones extraterrestres.

El Centro Espacial Goddard de la NASA publicó un estudio donde señala que los marcadores de dióxido de nitrógeno o NO2, serían cruciales para definir si hay extraterrestres en un planeta o no, esto debido a que indicarían la existencia de actividad industrial.

Esto tomando en cuenta a la propia Tierra, donde el 76% del NO2 es generado por procesos artificiales ligados a las acciones humanas, como son las fábricas y quema de carburos. Además de que el mencionado compuesto es fácil de identificar, pues su existencia es generalizada y no dependen de un sólo tipo de tecnología.

Extraterrestre Especial

Podría haber exceso de contaminación sin presencia de extraterrestres

Aunque esta hipótesis cuenta con un sustento comprobable, la NASA reconoce que aún no tienen un sistema adecuado para determinar si un planeta tiene exceso de contaminantes debido a la existencia de extraterrestres.

Es muy posible que un astro esté contaminado por fenómenos puramente naturales, dejando de lado la vida extraterrestre. De momento gente del Centro Espacial Goddard se encuentra desarrollado un modelo por computadora que permita identificar NO2 de origen artificial .

Curiosamente, se basarán en la contaminación terrestre para elaborar este programa, pues como ya mencionamos, nuestro planeta es alto en contaminantes y es un objeto de estudio perfecto para definir la dispersión de moléculas.

¿Qué pasaría si los extraterrestres no producen contaminación? De momento esa pregunta no está en la mente de los investigadores, pues no hay elementos que hagan pensar que un grupo de seres inteligentes pueden desarrollarse sin producir alguna clase de contaminantes.

