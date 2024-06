La famosa plataforma de streaming con contenido anime Crunchyroll ha dado a conocer su lista de estrenos julio 2024; aquí todas las novedades para el verano.

Los estrenos Crunchyroll julio 2024 para este verano prometen con varias opciones para los fans de anime.

Basta decir que en la lista de estrenos Crunchyroll julio 2024 vendrá la temporada 7 de My Hero Academia, así como el estreno de Twilight Out of Focus y mucho más contenido que no querrás perderte.

Estrenos Crunchyroll julio 2024: Qué animes llegarán en el verano (Crunchyroll)

Lista completa para los estrenos Crunchyroll julio 2024 con lo mejor del anime para este verano

El verano no será aburrido con todo los estrenos Crunchyroll julio 2024 que se tendrán, así que aparta la fecha y no te pierdas de ninguno.

Estrenos Crunchyroll julio 2024: nuevas temporadas de anime

Tower of God temporada 2 - 7 de julio

My Hero Academia temporada 7 - Sábados de julio a las 2:30 pm

That Time I Got Reincarnated as a Slime temporada 3 - Viernes de julio a las 8:30

NieR:Automata Ver1.1a (parte 2) - 5 de julio

Our Last Crusade or the Rise of a New World temporada 2 - 10 de julio

SHY temporada 2 - 1 de julio

The Café Terrace and Its Goddesses temporada 2 - 4 de julio

One Piece: Sábados de julio a las 7:00 pm

Estrenos Crunchyroll julio 2024: Qué animes llegarán en el verano (Crunchyroll)

Estrenos Crunchyroll julio 2024: Lo nuevo

Monogatari Series: OFF & MONSTER Season - 6 de julio

Senpai is an Otokonoko - 4 de julio

A Journey Through Another World: Raising Kids While Adventuring - 7 de julio

Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian - 3 de julio

ATRI -My Dear Moments - 13 de julio

Bye Bye, Earth - 12 de julio

Days with My Stepsister - 4 de julio

Delico’s Nursery - 7 de agosto

Love Is Indivisible by Twins - 10 de julio

Makeine: Too Many Losing Heroines! - 13 de julio

MAYONAKA PUNCH - 8 de julio

Narenare -Cheer for You! -7 de julio

No Longer Allowed in Another World - 9 de julio

Pseudo Harem -: 4 de julio

Quality Assurance in Another World - 5 de julio

Sengoku Youko - 17 de julio

Senpai is an Otokonoko - 4 de julio

SHOSHIMIN: How to Become Ordinary - 6 de julio

TASUKETSU -Fate of the Majority - 2 de julio

The Ossan Newbie Adventurer, Trained to Death by the Most Powerful Party, Became Invincible - 1 de julio

The Strongest Magician in the Demon Lord’s Army was a Human - 26 de junio

Twilight Out of Focus - 4 de julio

VTuber Legend: How I Went Viral after Forgetting to Turn Off My Stream - 7 de julio

Why Does Nobody Remember Me in This World? - 13 de julio

Wistoria: Wand and Sword - 7 de julio

Spice and Wolf: MERCHANT MEETS THE WISE WOLF - Lunes de julio a las 11:00 am

Wonderful Precure! - Sábados de julio a las 6:30 pm

YATAGARASU: The Raven Does Not Choose Its Master- Sábados de julio a las 11:30 am

Estrenos Crunchyroll julio 2024: Qué animes llegarán en el verano (Crunchyroll)