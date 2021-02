Escucha en español los temas de entrada y salida de Dragon Ball Super

Los cantantes de anteriores melodías de la saga hacen covers de los nuevos temas.

No, aun no sabemos cuando se estrenará Dragon Ball Super en América Latina (o en alguna otra parte que no sea Japón); pero eso no es impedimento para que talento de esta región del mundo trabaje un poco con el nuevo material. Resulta que los cantantes Ricardo Silva (Cha La Head Cha La) y Adrián Barba (El Poder Nuestro Es), veteranos de los intros en español de diversas series animadas realizaron un par de covers de los temas de entrada y salida de la serie.

¿Qué les parecieron? Toei ya anunció que está en pláticas para traer Dragon Ball Super a esta parte del mundo, pero hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo con una televisora; esperamos que las negociaciones se lleven bien y podamos ver por acá la serie lo más pronto posible. Claro, con las voces conocidas por todos.

Con información de YouTube.