Será la primera película de Ghibli en animación CGI.

Luego de varios anuncios, Studio Ghibli por fin presentó el primer trailer de 'Earwig and the Witch' ('Aya and the Witch' en Japón), su nuevo largometraje, el cual tiene como principal característica que se trata de su primer filme en animación CGI.

Como podemos ver en el avance, en lugar de traer un nuevo estilo estético, el estudio adaptó su diseño clásico al 3D, dando como resultado un aspecto un tanto peculiar; pero que no desentona con todo lo que hemos visto de la legendaria productora japonesa.

'Earwig and the Witch' cuenta la historia de Earwig (Aya), una niña huérfana de 10 años que es hija de una bruja; su vida transcurre normal en el orfanato hasta que es adoptada por una hechicera y su aterrador esposo. Se estrenará en Japón el 30 de diciembre, se espera que llegue a otros territorios en 2021.

First trailer of new Studio Ghibli movie "Earwig and the Witch", directed by Goro Miyazaki.https://t.co/KDUFbyclIIpic.twitter.com/fV9Rzn7lcq — Catsuka (@catsuka) — Catsuka (@catsuka) December 1, 2020

El estilo CGI de 'Earwig and the Witch' no acaba de agradar a los fans

Siendo la primera película con animación CGI de Studio Ghibli, la estética de 'Earwig and the Witch' ha desatado una serie de comentarios a favor y en contra, pues sí resalta mucho su aspecto si tomamos como referencia las obras previas de la productora, todas con un estilo tradicional.

Quienes están a favor del 3D señalan que es un gusto ver cómo Ghibli evoluciona, probando nuevos estilos para sus obras; mencionando que no porque ya no sea una obra en 2D significa que sea mala, tomando en cuenta la historia de Pixar o filmes como 'Into the Spider-Verse'.

Earwig and the Witch Studio Ghibli

En su contra, varios mencionan que aunque se respete el diseño de personajes clásico del estudio, este desentona con este tipo de técnica, que aún no se presta para adaptar las expresiones de los protagonistas; además de que todo se nota muy plástico y con pocos detalles.

Aún así, si 'Earwig and the Witch' tiene éxito, los más probable es que Studio Ghibli se plantee hacer más obras con este estilo; además no olvidemos que la productora está tratando de ampliar sus horizontes, pues aún tienen proyectos en animación tradicional con Hayao Miyazaki, y la secuela de 'Susurros del Corazón' que será live-action.

