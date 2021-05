'Dragon Ball Z': Maki Gero aparece en el opening

La aparición de Maki Gero en el opening de 'Dragon Ball Z' fue un secreto bien guardado por más de 30 años.

'Dragon Ball Z' sigue sorprendiendo al mundo. Aunque ya tiene más de 30 años de su estreno, la gente sigue descubriendo secretos a su alrededor.

El más reciente es la aparición del Doctor Maki Gero en el opening de 'Cha-La Head-Cha-La', algo que nadie había notado hasta este momento.

Resulta que el creador de los Androides 17 y 18 es esa misteriosa cara roja que se puede ver casi a la mitad del primer opening de 'Dragon Ball Z'.

Unos fans descubrieron esto porque en la versión que salió en la televisión japonesa se puede ver el bigote del también Androide número 20.

Esto hace sentido, porque la siguiente imagen es una referencia a los enemigos "mecánicos" de 'Dragon Ball Z', con un brazo formado de circuitos.

Maki Gero Toei Animation

'Cha-La Head-Cha-La' tiene referencias a varios eventos de 'Dragon Ball Z'

Algo curioso es que 'Cha-La Head-Cha-La' tiene varias referencias a eventos que suceden en 'Dragon Ball Z', más allá de la aparición de Maki Gero.

Podemos ver la llegada de los saiyajin, la transformación de Gohan en Oozaru, el sacrificio de Piccoro contra Nappa, a Trunks y Vegeta transformados.

Básicamente esa canción es un spoiler de las primeras sagas de 'Dragon Ball Z', varios giros de la trama fueron anunciados en este minuto y medio.

Claro que en el momento que fue emitido por primera vez, muy pocos se detuvieron a analizar todas esas escenas, hasta que aparecieron en el anime.

Esto no se repitió con la segunda canción de 'Dragon Ball Z', 'We Gotta Power', donde el opening prácticamente no mostró nada de la trama de Majin Boo.

Aquí se limitaron a presentar la vida escolar de Gohan, al Gran Saiyaman y un pequeño avance de lo que sería el nuevo Torneo de las Artes Marciales.