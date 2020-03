Toei Animation ya estaría planeando en el regreso de 'Dragon Ball Super'

Masaki Sato, animador japonés, mencionó que Toei Animation está evaluando la manera de traer de regreso a 'Dragon Ball Super'.

Fuera del spin-off de 'Super Dragon Ball Heroes', llevamos más de un año sin ver nada de Goku y sus amigos en animación; muchos esperan que la historia continue como tal. Ahora, gracias al animador Masaki Sato, tendríamos una esperanza de volver a ver algo nuevo de 'Dragon Ball Super'.

Dragon Ball Super Toei Animation

El animador estuvo en la Japan Expo Sud, donde mencionó que Toei estaría analizando la manera de traer de regreso a los Guerreros Z; no saben si sería mejor una serie o una película, aunque no hay duda que no dejarán morir a una franquicia tan redituable.

Lamentablemente no dio una posible fecha de lanzamiento, sin mencionar que el estudio de animación negó durante todo 2019 que estuvieran trabajando en algo nuevo de 'Dragon Ball' en animación; de ser cierto lo que mencionó Sato, la serie o película estaría llegando hasta el 2021.

Ya había rumores de otra película de ' Dragon Ball Super'

Después del lanzamiento de 'Dragon Ball Super: Broly', salió una entrevista de uno de los realizadores que mencionó que ya se estaba trabajando en una nueva película de la serie; la cual mostraría el arco de Moro, villano actual del manga.

Sin embargo, hasta el momento, no se tienen más detalles de este supuesto proyecto. Ojo, esto no quiere decir que no exista o que Toei Animation no esté trabajando en 'Dragon Ball'; pero sí es un indicativo que el estudio se quiere tomar su tiempo.

Dragon Ball Super: Broly Toei Animation

Por el momento, están enfocados en otras propiedades como 'One Piece', el mencionado 'Super Dragon Ball Heroes', y los regresos de 'Digimon', 'Dragon Quest' y 'Sailor Moon'; mismas que también son importantes para la empresa.

Estaremos al pendiente si se da alguna nueva actualización acerca de cualquier proyecto relacionado con Goku, por lo pronto tendremos que seguir esperando.

Con información de Asapland.