La cadena Cinemex ha dado a conocer el estreno en sus salas de la película My Heroe Academia.

Película salida de la serie anime con el mismo nombre, pero que en este arco llevará el título a cines de My Hero Academia: Ahora es tu turno.

Por lo que si eres fan de My Hero Academia, presta atención a lo que te decimos, cuándo será su estreno en Cinemex.

My Hero Academia: World Heroes Mission (TOHO)

¿Cuándo se estrena la película de My Heroe Academia en Cinemex?

A través de un comunicado, Cinemex y Crunchyroll han hecho oficial el estreno de la película especial de la serie My Heroe Academia.

Estreno de la película My Hero Academia: Ahora es tu turno que llegará el próximo 10 de octubre de 2024 a Cinemex.

¡Plus Ultra!💥 Únete a Deku y la clase A en esta aventura para derrotar una nueva amenza. No te pierdas #MHAYoureNext a partir del 10 de Octubre en Cinemex 🍿 pic.twitter.com/B2910c6eGU — Cinemex (@Cinemex) September 17, 2024

Preventa y precio de boletos para la película de My Heroe Academia en Cinemex

Por ahora la preventa y precio de boletos para la película de My Heroe Academia en Cinemex no se han revelado.

Aquí te estaremos actualizando la información al respecto; así como si se tendrán coleccionables en Cinemex de la película My Hero Academia: Ahora es tu turno.

¿De qué trata la película de My Heroe Academia que tendrá estreno en Cinemex?

La película de My Heroe Academia que tendrá estreno en Cinemex sacará su historia seguido de lo visto en la temporada 7 de la serie.

Por lo que My Hero Academia: Ahora es tu turno llevará a Deku y el resto de la clase 1-A a luchar por la paz una vez más.

Esto luego de que All Might, Símbolo de la Paz derrotó a All For One, Símbolo del Mal y le dijo a Deku que era hora de su turno.

A lo que Deku y sus compañeros del curso de héroes del Instituto U.A. están decididos a continuar con su voluntad y sus ideales como héroes.

“¿Serán capaces Deku, Bakugo, Todoroki y el resto de la clase 1-A de la U.A. de proteger el mundo acabando con Dark Might, el nuevo Símbolo, y sus deseos?”, se puede leer en la sinopsis oficial para la película My Hero Academia: Ahora es tu turno, o “deberán enfrentarse a Dark Might y a la oscura organización criminal bajo su control, la Familia Gollini”.