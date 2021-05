'Star Wars': Conoce la verdad detrás del "May the 4th"

"May the 4th be with you" no tenía nada que ver con 'Star Wars'.

Si son fans a muerte de 'Star Wars', sabrán que el 4 de mayo es el "Día de 'Star Wars'" o "May the 4th"; celebración mundial para la épica espacial. Sin embargo, tal vez se pregunten el por qué se eligió esta fecha para conmemorar a 'Star War'. Puedes leer: Personajes de ‘Star Wars’ también tienen su playlist en Spotify Resulta que la elección del día no tiene nada que ver con 'Star Wars', alguno de sus productos derivados o fecha especial en la ficción. Todo es culpa de la "Dama de Hierro", Margaret Tatcher, ex-Primer Ministro de Inglaterra, y una curiosa felicitación que recibió. Un medio celebró su nombramiento con la frase: "May the 4th be with you, Maggie. Congratulations" ("Que el 4 te acompañe, Maggie. Felicidades") Star Wars Disney Recomendamos: 'Andor': Obi-Wan Kenobi podría aparecer en la serie con Diego Luna 'Star Wars' hizo suyo el "May the 4th" de Margaret Tatcher Margaret Tatcher fue elegida el día 4 de mayo de 1979, de ahí la razón de la frase; no obstante, esta resonó fuertemente en los fans de 'Star Wars'. Los warsies notaron de manera inmediata la similitud de la felicitación con la icónica " May the force be with you " (Que la fuerza te acompañe). Al tener el 4 y la palabra "may" (mayo en inglés), se decidió hacer al 4 de mayo el "Día de 'Star Wars'". Esto se volvió oficial hasta el año 2011. Star Wars Disney Lee esto: Encuentran en bolsas de basura artículos de ‘Star Wars’; su valor asciende a 10 millones de pesos Algo curioso es que hay varios mitos alrededor de 'Star Wars' y el "May the 4th", de ahí que se confunda la razón de la celebración. Uno de los más extendido es que este día se estrenó el Episodio IV, cosa que es errónea. La película sí se lanzó en mayo; pero el día 25. Curiosamente, en esa fecha se celebra el "Día del Geek"; fans veteranos toman a este como el verdadero "Día de 'Star Wars'". Sin embargo, el 4 de mayo es el que se ha extendido mediaticamente desde hace unos años, sobretodo desde la adquisición de Disney.