'Dead or Alive': Koei-Tecmo demanda a creadores del "nude mod"

Koei-Tecmo desea acabar con las modificaciones que desvisten a las peleadoras de 'Dead or Alive'.

Koei-Tecmo ya tuvo suficiente de las modificaciones que le quitan la ropa a las peleadoras de 'Dead or Alive', para poner el ejemplo demandó a un grupo que implementaron dicho "nude mod" en la versión 'Venus Vacation' de la franquicia.

De acuerdo con un comunicado lanzado por Koei-Tecmo, personas utilizaro mods para eliminar las vestimentas de las peleadoras en 'Dead or Alive Xtreme Venus Vacation', el cual sólo está disponible en PC, para después grabar videos y venderlos como material pornográfico.

Debido a esto están pensando en entablar una demanda civil y otra penal en contra de los implicados; además de que lanzan una advertencia de que lo mismo sucederá con cualquiera que decida incurrir en la misma práctica.

Dead or Alive Koei-Tecmo

'Dead or Alive' siempre ha sido víctima de este tipo de mods

El reclamo de Koei-Tecmo acerca del "nude mod" de 'Dead or Alive Xtreme Venus Vacation' no es nuevo, de hecho la franquicia en sí misma ha sufrido históricamente de este tipo de problemas, donde se altera el código de los juegos para venderlos como material pornográfico.

Koei-Tecmo siempre ha sabido de esto; pero anteriormente no ejercía acciones tan fuertes, debido a que era difícil identificar a los responsables y que a pesar de todo, la distribución del contenido no masiva, como ha sucedido desde que 'Dead or Alive' se puede conseguir en PC.

Dead or Alive Koei-Tecmo

En su defensa varios fans señalan que es la misma desarrolladora la que promueve el contenido erótico de la franquicia, muestra de ello es la misma saga "Xtreme", cuya mayor importancia al fan service y las situaciones sugerentes.

Es por esa razón que en épocas recientes se ha tratado de rebajar un poco la objetivación de los cuerpos de las peleadoras, en favor de entregar obras más centradas en el gameplay; irónicamente, esto no ha sido bien recibido por fans hombres y mujeres que gustan del juego tanto por la jugabilidad, como por los personajes.

Con información de Koei-Tecmo.