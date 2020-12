Hacker liberaron una supuesta versión móvil de 'Cyberpunk 2077' para estafar a la gente.

Otra de 'Cyberpunk 2077', aunque en esta ocasión no sería nada relacionado al estado del juego o CD Projekt RED. Resulta que un grupo de hackers desarrollaron y liberaron una supuesta versión móvil de juego con la que están estafando a la gente.

Dicha app aparece en Google Play, para dispositivos Android, y en primera instancia parece que es algo oficial de 'Cyberpunk 2077'; sin embargo, a la hora de instalarla bloquea completamente el teléfono de los usuarios; para recuperar el control se pide un rescate de 500 dólares (10 mil pesos).

En caso de no pagar, toda la información es borrada, con riesgo a que también pueda ser sustraída por los delincuentes; no obstante, algunas personas señalan que el bloqueo no es tan rígido y hay maneras de romper el candado sin necesidad de prestarse al fraude.

Cyberpunk 2077 móvil Especial

No hay versión móvil de 'Cyberpunk 2077'

Para no caer en este fraude no está de más recordar que 'Cyberpunk 2077' no cuenta con versión para dispositivos móviles; actualmente sólo se encuentra disponible para PC, Stadia, consolas Xbox y PlayStation (este último sólo en formato físico).

Por lo que si ves cualquier aplicación con el nombre 'Cyberpunk 2077', te recomendamos no descargarla ni instalarla, pues corres el riesgo de que sea un software malicioso. Como mencionamos, sólo se ha reportado la estafa en Android; pero no dudamos que próximamente se vea en iOS.

Cyberpunk 2077 CD Projekt RED

Hasta el momento se estima que los delincuentes han obtenido unos 8342 dólares en Bitcoin, que serían uno 167 mil pesos; no se ha podido localizar a quienes son los responsables, de ahí que pidamos extremen sus precauciones.

En lo que se refiere a la versión oficial del juego, esta ya ha recibido un par de actualizaciones que mejoran un poco su desempeño; sin embargo, el primer parche mayor llegará hasta enero del 2021.

Con información de Kaspersky.