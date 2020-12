¿Juego del Año? 'Cyberpunk 2077' es amado por la crítica

El juego de CD Projekt RED están consiguiendo puntuaciones sobresalientes.

Parece que esta vez no va a haber sorpresas, 'Cyberpunk 2077' está listo para salir el próximo 10 de diciembre y todo indica que podría ser el gran juego del año (a pesar de que ya no calificó para The Game Awards), sus primeras críticas lo dan como uno de los títulos más sobresalientes.

Metacritic, el portal que reúne el promedio de las calificaciones de juegos a nivel mundial, lo tiene con un 91 de 100, lo que indica que la obra de CD Projekt RED está más que optimizada y cumplirá con las expectativas generadas desde hace años.

Hasta el momento, 'Cyberpunk 2077' tiene 41 reseñas positivas, es decir, que le dan un mínimo de 75; por tal sólo 2 críticas divididas, que son las que evalúan con un puntaje entre el 50 y 74; eso sí, falta ver cuánto le dará el público, que en ocasiones llega a diferir con el gusto de los medios especializados.

Cyberpunk 2077 Especial

Sólo se ha reseñado la versión para PC de 'Cyberpunk 2077'

Algo que hay que señalar de las reseñas de 'Cyberpunk 2077' es que sólo se ha revisado la versión para PC, las de consolas aún no han sido presentadas por CD Projekt RED hasta donde se sabe, y no hay detalles de que estas vayan a ser liberadas antes del lanzamiento el 10 de diciembre.

Esto ha hecho sospechar a muchas personas acerca de la calidad de las ediciones para PlayStation y Xbox, más aún si tomamos en cuenta todo lo que se ha mencionado alrededor de estas; empezando por el rumor de que el último retraso del juego se debió a problemas en dichas plataformas.

Cyberpunk 2077 CD Projekt RED

En su momento se mencionó que 'Cyberpunk 2077' en PS4 y Xbox One tenía errores catastróficos, de ahí que se decidiera hacer un nuevo cambio de fecha a pesar de que semanas antes se anunció que el juego ya estaba terminado.

A esto hay que sumar que la obra tendrá un parche de Día 1 de unos 40 GB, prácticamente el tamaño de otro juego completo, y que bien podría servir para reparar, si no todos, por lo menos gran parte de los bugs y glitches rumorados.

Con información de Metacritic.