'Cyberpunk 2077' tira las acciones de CD Projekt RED

El lanzamiento de 'Cyberpunk 2077' ha sido un completo desastre para la desarrolladora.

Lo que prometía ser el gran juego de cierre de generación y de año, se ha convertido en una de las mayores polémicas de la industria; nos referimos a 'Cyberpunk 2077', cuyo estreno ha sido tan desastroso que tiro las acciones de CD Projekt RED, que perdiera un tercio de su valor de la noche a la mañana.

En menos de una semana, la desarrolladora registró dos caídas importantes en sus acciones: el viernes 11 de diciembre, justo después del lanzamiento, tuvo una pérdida del 29%; y ahora, lunes 14, se dio otro descenso del 11%; que en total daría una reducción del 33% del valor en el mercado.

Todo lo anterior sería provocado por los diversos errores que se han encontrado en 'Cyberpunk 2077', sobretodo en las versiones de PS4 y Xbox One, lo cual no ha gustado para nada a los fans, que han catalogado a la obra como "injugable".

Ante este escenario, los inversores estarían preocupados por el futuro de la desarrolladora, pues se podría experimentar una gran pérdida en la confianza de la gente; además de que no tienen un plan de respaldo, pues CD Projekt RED no tiene más proyectos en puerta; literalmente no han lanzado nada desde 'The Witcher 3'.

Acciones CD Projekt RED Bloomberg

CD Projekt RED dará reembolsos por 'Cyberpunk 2077'

Debido a los problemas presentados, CD Projekt RED hizo oficial su política de reembolsos alrededor de 'Cyberpunk 2077' este 14 de diciembre; asegurando que prestará más atención a lo sucedido para no volver a cometer los mismos errores en el futuro.

Asimismo, señaló que a partir de este momento su único objetivo será el arreglar todos los problemas en el juego, lanzando una serie de actualizaciones constantes, así como dos parches masivos a inicios del 2021.

Los reembolsos se podrán hacer tanto en copias físicas (en los establecimientos y tiendas adquiridas), como en digitales, en ambos casos piden a los fans que se pongan en contacto con ellos para cualquier duda o aclaración acerca de cómo hacer la devolución.

Se espera que en los próximos días se de una desbandada de regresos de 'Cyberpunk 2077' a nivel mundial, título que había conseguido el récord de "El juego mejor vendido en preventa", con 8 millones de copias; pero que también podría ganar el nombramiento al "Juego más devuelto de la historia".

Con información de Bloomberg y CD Projekt RED.