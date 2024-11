Ya conocemos cuáles son los juegos nominados al GOTY 2024 en The Game Awards 2024.

Cada vez estamos más cerca de la entrega de premios de videojuegos más esperada del año.

Pues además de la entrega de premios. también se celebrará el 10.° aniversario de The Game Awards 2024.

The Game Awards 2024 premiará a lo mejor del gaming durante 2024 y ya tenemos la lista de los videojuegos nominados a la categoría Game Of The Year 2024. Checa cuáles son.

The Game Awards 2024 (@thegameawards / X)

Juegos nominados al GOTY 2024 en The Game Awards 2024

Por medio de redes sociales, Geoff Keighley, anfitrión y productor de The Game Awards 2024, reveló cuáles son los nominados al Game Of The Year 2024.

A continuación te presentamos la lista de los juegos nominados a GOTY 2024 en The Game Awards 2024:

ASTROBOT

Balatro

Black Myth Wukong

ELDEN RING: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

¿Cómo votar por tu videojuego favorito en la categoría GOTY 2024 en The Game Awards 2024?

Puedes votar por tu videojuego favorito en la categoría GOTY 2024 y otras más en The Game Awards 2024 de una manera muy sencilla.

Ya puedes comenzar a votar desde hoy, hasta el 11 de diciembre con unos sencillos pasos:

Accede al sitio web oficial: thegameawards.com

Inicia sesión o crea una cuenta

Da clic en el apartado de “Vote now”

Vota por tu videojuego favorito o en alguna de las 29 categorías de The Game Awards 2024

Envía

De esta manera estarás contribuyendo a que elijan a tu videojuego favorito como Game Of The Year 2024.

GOTY 2024 The Game Awards 2024 (captura de pantalla)

¿Cuándo y dónde son los The Game Awards 2024?

The Game Awards 2024 se llevará a cabo el 12 de diciembre en el Peacock Theatre, Los Ángeles, California.

Los premios tendrán hora de inicio a partir de las 19:00 horas en México.

Si no quieres perderte de esta premiación, podrás ver The Game Awards 2024 en streaming en sus redes sociales oficiales:

YouTube

Twitch

Twitter

Facebook

TikTok