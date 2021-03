'Crash Bandicoot' anuncia su estreno a nivel mundial en móviles

'Crash Bandicoot: On the Run!' estará disponible en iOS y Android.

King y Activision anunciaron la fecha de lanzamiento a nivel mundial de 'Crash Bandicoot: On the Run!', para el 25 de marzo de 2021 ; siendo este el primer juego móvil basado en la popular franquicia de plataformas y que fuera anunciado desde 2020.

'Crash Bandicoot: On the Run!' cambiará el estilo de plataformas de consolas en un runner con características sociales; básicamente tendremos a los personajes recorriendo automáticamente los escenarios mientras el jugador esquiva los obstáculos que aparecen.

Los jugadores pueden registrarse de manera anticipada en Android e iOS y recibir el día del lanzamiento, una apariencia exclusiva para Crash, donde lo podremos ver con el pelaje de color azul. El juego será gratuito, aunque incluirá una serie de microtransacciones.

'Crash Bandicoot: On the Run!' es uno de los juegos más anticipados

Aunque por lo general los juegos móviles no generan mucha expectativa previo a su lanzamiento, 'Crash Bandicoot: On the Run!' ha sido la excepción, pues se trata de uno de los título más anticipados por los fans del marsupial.

Esto debido a que la revelación de 'Crash Bandicoot: On the Run!' se dio incluso antes de que se supiera que habría una nueva entrega para consolas, por lo que muchos tomaron la obra móvil como un pequeño regreso del querido personaje.

Crash Bandicoot Mobile King

Tal ha sido la emoción por este juego, que hace exactamente un año se liberó una beta en Android sólo para algunas regiones del planeta; sin embargo, muchos seguidores de Crash lograron romper los candados para probar el título.

Muchos señalan que aunque el estilo de juego es diferente, el título respeta la esencia de 'Crash Bandicoot', con un gameplay muy entretenido y una buena cantidad de elementos referentes a la saga principal; además, las microtransacciones no afectan la progresión. Cosa que podría cambiar en la versión "completa".