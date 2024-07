La alianza de Coca Cola y Marvel aún tiene mucho que dar, muestra de ello son los nuevos termos coleccionables de “La Casa de las Ideas”.

Varios fans e insiders han reportado que ya se pueden conseguir los termos coleccionables de Coca Cola y Marvel en México.

Son dos termos diferentes de color rojo, uno con tapa negra y el otro con tapa blanca; además de que traen diferentes diseños de adorno.

El blanco trae a Wolverine, Deadpool y la Bruja Escarlata; el negro tiene a Iron Man, Black Panther y Capitana Marvel como protagonistas.

A continuación te diremos cómo puedes conseguir cada uno.

¿Cómo conseguir los termos coleccionables de Coca Cola y Marvel?

Conseguir los termos coleccionables de Coca Cola y Marvel es relativamente fácil.

Lo único que tienes que hacer es comprar 3 botellas de Coca Cola original o sin azúcar de 600 ml; o bien, 3 botellas de Coca Cola original o sin azúcar de 355 ml.

Cuando vayas a pagar tus refrescos debes de dar 20 pesos extras para llevarte uno de los termos coleccionables de Coca Cola y Marvel.

Sólo puedes llevarte uno por transacción, no importa que compres más de 3 botellas de refresco; si quieres el otro envase, deberás de regresar otro día o volverte a formar con más producto.

¿Dónde conseguir los termos coleccionables de Coca Cola y Marvel?

Puedes conseguir tus termos coleccionables de Coca Cola y Marvel en todos los OXXO de México.

En teoría todos los establecimientos de la cadena OXXO debería de tener en existencia los termos coleccionables de Coca Cola y Marvel.

No obstante, se sabe que algunas veces los promocionales de este tipo o se acaban rápido o no llegan a tiendas en zonas alejadas, que no están en ciudades principales.

Si no encuentras tu termo en tu OXXO más cercano, lo recomendable es comprobar en otros locales; también puedes preguntarle al encargado si recibirán la promoción o no en dicho establecimiento.

