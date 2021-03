'Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues': El legado de Miyagi en videojuego (RESEÑA)

'Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues' es un homenaje a las películas y serie, aunque como juego no es nada del otro mundo.

Es un hecho que 'Karate Kid' ha tenido un repunte de popularidad gracias a la exitosa serie 'Cobra Kai'; aprovechando esta oportunidad, Flux Games y GameMill Entertainment nos traen 'Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues', un juego al estilo beat’em up de esta obra.

Aunque 'Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues' es un buen homenaje tanto a la historia original, como a su revival de los últimos años; no se trata de un título muy destacable en realidad, más que nada estamos ante algo nacido de una fórmula básica.

Si bien eso no le quita lo divertido, es mejor dejar en claro lo anterior desde un primer momento, para que los fans de la saga o el karate no se hagan falsas expectativas de la obra.

¿De qué trata 'Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues'?

Como era de esperarse 'Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues' se enmarca dentro de la serie homónima; para ser más específicos, la historia está situada en la segunda temporada, previo a los eventos que involucran a Robie, Miguel, Sam y Tory.

Aquí tenemos que elegir un bando, ya sea el dojo Cobra Kai o el Miyagi Do Karate, cada uno tiene su historia; sin embargo se enmarcan en una trama global donde cada uno deberá de hacerse con territorios para demostrar su supremacía en el mundo de las artes marciales.

Por lo mismo, veremos enfrentamientos en lugares conocidos como el minigolf o el concesionario de coches de Larusso.

¿Cómo se juega 'Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues'?

Como ya mencionamos 'Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues' es un beat’em-up, tendrás que ir recorriendo las calles peleando contra oleadas de enemigos para alcanzar el final de nivel; así ad infinitum en todos los escenarios del juego.

El gameplay varía un poco dependiendo del dojo seleccionado: Cobra Kai es más ofensivo, con ataques poderosos y afinidad con al fuego; Miyagi Do, será más defensivo, con una barra de vida más grande y afinidad al hielo; algo curioso es que los personajes usan poderes de energía, lo cual rompe un poco el realismo; pero lo hace mas divertido.

También integra ciertos elementos RPG al tener que ir subiendo de nivel para adquirir nuevos poderes y combos. Podrás seleccionar hasta 10 personajes, los cuales podrás ir mejorando individualmente o en grupo con los aspectos del dojo. Existe opción Multijugador local lo que abre posibilidades; pero se extrañar un poco el online

¿Cómo se ve 'Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues'?

El apartado gráfico de 'Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues' es decente; se ve bien, pero se siente como un juego retro que está envejeciendo de mala manera. Además hay movimientos que no se sienten fluídos, y los fondos no son de buena calidad.

En el apartado sonoro, cuenta con las voces originales; aunque sólo en inglés ya que no está doblado al español, eso le da un gran plus. No obstante el resto es muy regular, sin destacar mucho, la música no interrumpe la jugabilidad; pero tampoco aporta nada bueno.

En resumen, se nota que el título está hecho por un estudio menor que no cuenta con los recursos para desarrollar una obra AAA; que al final del día sólo cumple con lo que les es humanamente posible sin aspirar a más.

'Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues' se puede disfrutar si tienes piedad

'Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues' es entretenido a secas; el gameplay es divertido una vez que avanzas lo suficiente y las múltiples tramas tener tramas le dan un valor de "rejuego" como pocas obras tiene en este momento.

Digamos que cumple su cometido, darnos una excusa para experimentar la rivalidad entre Daniel y Johnny; pero nada mas, no se siente que sea un producto que pueda llegar a ser un clásico o un juego que se recordará por muchos años.

Si te gustan los juegos de acción de la vieja escuela, y siempre has querido ser parte de 'Karate Kid', el juego te da la oportunidad de volver tu sueño realidad. No esperes una obra de arte, es un título para pasar el rato; no golpea primero, tampoco golpea duro y se necesita mucha piedad para jugarlo.