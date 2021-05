Este personaje forma parte de la celebración de Marvel por los 80 años del Capitán América.

Marvel presentó a Joe Gomez, el primer Capitán América de origen indígena, el cual vivirá una aventura al lado del súper soldado original, Steve Rogers.

Joe Gomez aparecerá en el número 3 del cómic 'The United States of Captain America', escrito por Darcie Little Badger, con arte de David Cutler.

Este cómic muestra el viaje del Capitán América por todo Estados Unidos en busca del ladrón de su escudo, encontrándose con personajes como Falcon, Bucky y U. S. Agent.

Además de que se introduce a ' The Captains ', un grupo de personas que han usado el escudo del Capitán América para proteger a sus comunidades, como Joe Gomez.

Junto con él ya hemos visto a Aaron Fischer , el primer Capitán América abiertamente queer, y a Nichelle Wright, la primera Capitán América afroamericana.

Capitán América Marvel

El Capitán América está cumpliendo 80 años

Esta historia, así como la presentación de nuevos personajes, responde a la celebración de Marvel por los 80 años de la creación del Capitán América.

La primera vez que se vio a Steve Rogers fue en el cómic número 1 de 'Capitán América' en 1941, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial.

Como muchos sabrán, el Capitán América fue creado específicamente como propaganda estadounidense en contra del régimen de la Alemania Nazi.

Capitán América Marvel

Básicamente el personaje era un representación de la lucha que sostenía el ejército de Estados Unidos en Europa en contra de Hitler y las fuerzas del Eje.

Tras el final de la Guerra el personaje cayó de la popularidad de las personas, siendo olvidado por Marvel y la industria del cómic durante varios años.

Fue hasta la llegada de los Vengadores que se decidió revivir al Capitán, dándole un nuevo significado a su lucha en la segunda mitad del siglo pasado.

Con información de Marvel.