Capcom confirma hackeo masivo; filtran archivos secretos de la compañía

Los hackers extorsionaron a Capcom para no filtrar toda la información robada



Desde principios del mes de noviembre, Capcom sufrió un hackeo masivo a sus servidores y aunque hasta ahora todo se había manejado como un rumor, la compañía se ha pronunciado al respecto lamentando la situación en donde datos, archivos secretos y varios proyectos de videojuegos se han visto comprometidos.

De acuerdo con el comunicado emitido por Capcom, la empresa de videojuegos confirmó que ha sido víctima de un ataque a sus servidores de ransomware personalizado tras un acceso no autorizado a sus redes por lo que, información y archivos confidenciales se han visto comprometidos.

Además, no solo proyectos a futuro en cuestión de los videojuegos más importantes de Capcom ha quedado expuesta -como los planes a futuro con la saga de ‘ Resident Evil ’- sino también la información del personal de Capcom Group, tanto corporativa como personal.

Información de clientes, información financiera, reportes de ventas; datos de antiguos miembros del personal así como los actuales, datos de accionistas e incluso de futuros solicitantes de empleo.

Capcom también informó que, los hackers se han puesto en contacto con ellos intentando extorsionarlos para no publicar estos archivos; la empresa desarrolladora de videojuegos asegura que datos de riesgo -como números de tarjetas de crédito o transacciones- no están en peligro ya que esos datos los lleva una empresa externa.

Hoy #Capcom confirmó un hackeo por #ransomware con el que los atacantes obtuvieron datos de 350 mil jugadores, accionistas, exempleados y sus familiares, información sobre juegos en desarrollo y el código fuente de otros títulos. La empresa contactará a los usuarios afectados. pic.twitter.com/cU4YsywFzK — Javier Matuk (@jmatuk) — Javier Matuk (@jmatuk) November 16, 2020

Somos conscientes de la filtración masiva de proyectos sorpresa de Capcom. Esta se ha filtrado debido al robo de 1TB de información, lo cual es un delito. Desde VidaoPantalla condenamos la situación y solicitamos al resto de medios amigos que no difundan su contenido. pic.twitter.com/zQWaJiZwYD — VidaoPantalla.es (@VidaoPantalla) — VidaoPantalla.es (@VidaoPantalla) November 16, 2020

Acciones que ha tomado Capcom contra el hackeo

En el comunicado, Capcom asegura que ha tomado medidas para abordar la situación que fue registrada desde el pasado 2 de noviembre y, aunque se desconectaron los servidores al detectar un mal funcionamiento, se descubrió que toda esta información se había visto comprometida.

En primer lugar, se han coordinado con las autoridades legales en Japón y Estados Unidos acompañada de reportes a las instituciones legales de los países indicados para la protección datos personales.

De igual forma se han puesto en contacto con especialistas de seguridad tecnológica para comprender el daño general del ataque y formar un gabinete de asesores especializados en la materia para evitar que algo similar ocurra en el futuro.

Además, Capcom ha declarado que tomará acciones legales que competan en el capo de seguridad digital y han ofrecido sus disculpas por los inconvenientes que esta filtración de datos puedan causar, por lo que, se esforzarán para reforzar la estructura de administración.

¿Se filtraron algunos proyectos de Capcom?

Aunque no se han revelado qué filtraciones en materia de videojuegos sufrió Capcom y no se han querido compartir por respeto a la compañía en redes sociales, se han hablado de futuros proyectos de ‘Resident Evil 4’ en VR, ‘Resident Evil 8: Village’ ; el lanzamiento de ‘ Monster Hunter Rise’ para PC y varios títulos no anunciados.