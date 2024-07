El 1° de julio se llevó a cabo el Capcom NEXT 2024, un mini evento donde la desarrolladora presentó los juegos que tienen en puera para la segunda mitad del año.

El Capcom NEXT 2024 no fue muy extenso y sólo se centró en tres juegos que estarán muy pronto en las tiendas de todo el mundo.

Algo que podría decepcionar un tanto a los fans, quienes esperaban anuncios de alto impacto; aunque eso no significa que lo presentado no es importante.

Pues tuvimos el regreso de Dead Rising, así como la llegada de Resident Evil 7 al entorno de iOS.

Aquí tienes todos los anuncios del Capcom NEXT 2024.

Resident Evil 7 Biohazard en el Capcom NEXT 2024

Finalmente tuvimos el anuncio de Resident Evil 7 Biohazard en el Capcom NEXT 2024, el cual llegará a dispositivos iOS.

Contará con todo el DLC que fue lanzado para el juego en su momento, además de tener progresión cruzada entre todos los dispositivos de Apple.

Estará disponible el 2 de julio de 2024. Por si esto no fuera suficiente, se confirmó que ya se trabaja en la siguiente entrega de la franquicia, aunque no se dieron más detalles.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess en el Capcom NEXT 2024

Otra cosa que se presentó fue Kunitsu-Gami: Path of the Goddess en el Capcom NEXT 2024.

Se mostró un nuevo tráiler del juego, además de anunciarse el demo que ya está disponible en todas las plataformas donde estará disponible esta obra.

Además se anunció una colaboración con el clásico Okami, con armas y traje exclusivos. El juego estará disponible el 19 de julio de 2024 en PlayStation, Xbox y PC.

Dead Rising Deluxe Remaster en el Capcom NEXT 2024

La primera sorpresa, aunque ya se sabía de su existencia, fue Dead Rising Deluxe Remaster en el Capcom NEXT 2024.

Se trata de una versión actualizada del clásico de Xbox 360, la cual contará con un nuevo aspecto gráfico, doblaje en 14 idiomas y mejoras en la jugabilidad general.

Estará disponible el 19 de septiembre de 2024 para PS5, Xbox Series X/S y PC, sólo en formato digital, no hay planes para una edición física de momento.