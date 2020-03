Estos son los invitados y empresas que cancelaron su participación en La Mole 2020

Aunque La Mole 2020 no se cancela, varios invitados y empresas han decidido no asistir a la convención, debido a la contingencia por coronavirus.

La Mole 2020 se llevará a cabo en el Centro Citibanamex de la CDMX del 13 al 15 de marzo, no hay planes para cancelar el evento de último momento; no obstante, muchos invitados y empresas han decidido no asistir debido a la contingencia por coronavirus.

El primero en anunciar su ausencia fue John Glover, actor conocido por interpretar a Lionel Luthor en 'Smallville'; el anunció que no podría asistir a través de un video que publicó la propia organización del evento.

Otro que no asistirá será András Arató, mejor conocido como el señor del meme "Hide the pain Harold"; de igual manera, mandó un video donde anuncia que no asistirá debido a la pandemia del Covid-19.

Junto con ellos, tampoco estarán Stephanie Hans, Simone Legno, Donny Cates, Charles Soule, Steve McNiven y Tara McPherson, esta última por una operación pendiente. A través de su Facebook oficial, La Mole dio a conocer los detalles del reembolso para todos que hayan hecho la preventa para conocer a todas estas personalidades.

Riot Games tampoco estará en La Mole 2020

Riot Games, creadora del videojuego 'League of Legends', anunció a través de un comunicado que tampoco asistirá a La Mole 2020, debido al impacto global que está teniendo el coronavirus, por lo que acatarán las recomendaciones ante la contingencia.

Mencionan que para ellos es primordial seguir las indicaciones recomendadas por el sector de salud, con el fin de preservar el bienestar de los jugadores y el ecosistema de cada uno de los eventos donde participan.

Riot La Mole Riot Games

No se sabe si esta cancelación se extenderá a otros eventos que tengan en puerta con público, como es el caso de las partidas de la LLA, que se llevan a cabo todos los fines de semana y que tiene programada su final para las próximas semanas.

Estaremos al pendiente si la desarrolladora emite un comunicado al respecto.