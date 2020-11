'Call of Duty: Black Ops Cold War'; el mejor de la franquicia en años (RESEÑA)

Activision entrega un juego redondo como no se había visto en mucho tiempo en la franquicia.

Por fin pudimos probar 'Call of Duty: Black Ops Cold War'. En esta ocasión con Treyarch en el desarrollo y con una experiencia de lanzamiento un tanto diferente debido a los ajustes que ha tenido que realizar Activision debido a 'Warzone', para poder mantenerlo vigente y aprovechar esa base de usuarios.

'Black Ops: Cold War' presenta en esta ocasión una versión conservadora que deja de lado las ideas futuristas, como ha sido el tono de la franquicia desde 'WWII', para volver a una época realista que forma parte de la historia del mundo real: La Guerra Fría.

Así, luego del título de la Segunda Guerra Mundial y el regreso de 'Modern Warfare' (con un 'Black Ops' intermedio), podemos decir que esta entrega logra refinar de una vez por todas todos los elementos presentados, dando el primer 'COD' disfrutable en todos sus aspectos en varios años.

Cold War Activision

Una campaña magnífica que no puedes perderte

La campaña de 'Call of Duty: Black Ops Cold War' es un juego muy completo, sobretodo si se compara con 'Modern Warfare'. Aquí se incluyen elementos que aportan rejugabilidad. Además, existen cinco niveles de dificultad, según la experiencia que tengas con los FPS lo puedes cambiar a lo largo de la campaña.

La historia seguirá las operaciones de la CIA que, con la aprobación del presidente Reagan, buscan impedir que Rusia tenga en su posesión armas nucleares. Tomaremos control de un nuevo agente, que podremos personalizar desde el nombre, hasta la corporación a la que pertenece y su “perfil psicológico”, que se traducirá en sus habilidades.

Cold War Activision

La campaña no es tan lineal como otras, pues incluye misiones secundarias. En cada nivel, existen pistas que nos permitirán completar diversos objetivos y descubrir otros secretos del juego. Y hablando de secretos, hay una zona “oculta” en el centro de operaciones, donde podrás encontrar algunos huevos de pascua.

Asimismo tenemos diálogos interactivos. En la mayoría de las ocasiones, no hay un cambio de eventos según tu decisión; pero hay un par de puntos clave donde tus acciones cambiarán un poco el desenlace de la historia. En total, la campaña dura 6 horas; pero se puede extender si quieres completar todos los eventos y finales.

Multiplayer familiar pero controvertido

El multiplayer es una mezcla homogénea entre estética y jugabilidad clásica del 'Black Ops II', y mecánicas que se han ido incorporando a la franquicia, como el deslizamiento y el salto de obstáculos. Sin embargo, se extraña mucho el apoyo de arma, sobre todo para disparos a larga distancia.

La configuración de clases no difiere mucho de entregas anteriores. Cada arma tiene 5 espacios para accesorios, existe un arma principal y una secundaria, así como espacios para arrojadizos de apoyo y explosivos. También contamos con un par de habilidades extras a elegir.

Cold War Especial

Algo que nos agradó tener de vuelta es el modo cine, que nos permite visualizar de nuevo las partidas anteriores, usando la cámara de cada uno de los jugadores o incluso usando una cámara libre, lo que permitirá revivir desde otros ángulos momentos clave.

Existe sin embargo una queja generalizada sobre el matchmaking, ya que no es consistente entre partidas y no te empareja con jugadores de un nivel similar; un balance que tendrán que corregir los desarrolladores en alguna actualización para evitar malas experiencias con los jugadores.

Modo Zombies y Warzone

'Call of Duty: Black Ops Cold War' trae de regreso el modo "Zombies"; no obstante, los cambios no son sustanciales con lo que vimos la última vez. Enfrentaremos hordas de enemigos, mejoraremos armas en estaciones especiales, así como adquirir mejoras que nos permitan sobrevivir junto con nuestros compañeros.

Además hay monstruos que requerirán ataques y armas distintas según la situación, por lo que habrá que familiarizarse con la forma de ataque de cada uno para lograr eliminarlos. Podrás jugar en un ambiente nevado y de día, algo poco común; pero que no le quita la tensión y el frenetismo.

Cold War Especial

Por su parte, 'Warzone' seguirá activo en 'Cold War', como una descarga opcional e independiente. El juego simplemente agrega un lanzador desde su pantalla de inicio que abrirá el mismo battle royale de siempre. En otras palabras, no hay cambios reales en este modo.

Mejor para las nuevas generaciones

En el aspecto técnico, habrá que hacer algunas mejoras. Sobre todo algunas optimizaciones para consolas de la generación actual Xbox One y PS4. Se nota que el desarrollo fue realizado con las nuevas consolas en mente.

Si bien el juego se ejecuta bien en plataformas "viejas", la campaña es un tanto difícil de seguir, ya que las cinemáticas al parecer sirven un poco de pantallas de carga, dando parones de frames que hacen incómodo ver los videos e incluso seguir correctamente la historia, pues el audio pierde sincronía y se nota bastante.

Cold War Activision

Si Activision quiere preocuparse todavía por los usuarios de la generación pasada, más le valdrá realizar optimizaciones y correcciones técnicas para poder jugar la campaña con la mejor experiencia posible.

El FPS para iniciar la nueva generación

Afortunada y atinadamente, Activision decidió lanzar 'Call of Duty: Black Ops Cold War' en “cross-gen”, lo que permitirá realizar una sola compra y poder disfrutar el juego en la generación actual y en la nueva.

Por lo tanto, si no planeas adquirir una consola de nueva generación en el futuro cercano, te recomendamos comprar una de estas versiones, para poder disfrutar el juego sin costo extra en cuanto tengas en tus manos tu Xbox Series X o PS5.

La campaña por sí misma vale mucho la pena jugarla, aunque el multiplayer tiene que corregir el tema del matchmaking. Y repetimos, si lo que te gusta es el 'Warzone', no hay necesidad alguna de adquirir este título.