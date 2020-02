Fans se vuelven virales con boda temática de 'Naruto'

Una pareja de recién casados se volvió viral debido a su boda temática de 'Naruto'; los novios e invitados vestían túnicas de Akatsuki.

'Naruto' fue una serie que marcó a varias generaciones; a pesar de que el anime terminó en 2017, muchos aún la recuerdan con cariño, tanto como para organizar una boda donde invitados y pareja vestían túnicas de Akatsuki.

Boda Naruto Akatsuki Reddit

A través de Reddit se dieron a conocer una serie de fotos donde podemos ver la ceremonia, en la cual tanto el novia como la novia, portan la tradicional vestimenta de la maligna organización del anime de Toei Animation.

Boda Naruto Akatsuki Reddit

Eso sí, la novia no trae cerrada la prenda debido a que, de acuerdo con la tradición, se debe de casar de blanco, por lo que no puede esconder su vestido; el novio no tiene problema con ser un emulo de Tobi o Pain.

'Naruto' es uno de los animes más famosos en todo el mundo

Si hay un anime que pueda rivalizar con la fama de 'Dragon Ball', ese es 'Naruto'; a lo largo de 15 años de emisión logró capturar el corazón de todos los fans del género en varias partes del planeta, convirtiéndose en un nuevo referente de la animación japonesa.

Seguidores de diversos países han tomado elementos de la serie, como es el caso del "correr como Naruto", que se volvió tendencia en el 2019 debido a fans que trataron de invadir el Área 51 corriendo como el ninja de Konoha.

Hinata y Naruto Toei Animation

Por otra parte, a inicios del 2020 se dio a conocer el dato que, por lo menos en México y América Latina, el anime más visto en la década del 2010 no fue 'Dragon Ball Super', sino 'Naruto Shippuden' la segunda parte de la saga de Masashi Kishimoto.

Lo curioso del caso es que, así como tiene una gran cantidad de seguidores, también hay muchos que no toleran este show, acusándolo de abusar del relleno y de una falta de desarrollo en sus personajes, sobretodo en las mujeres.

