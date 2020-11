‘Astro’s Playroom’; una experiencia de nueva generación (Reseña)

El primer juego de PS5 que demuestra de lo que es capaz la consola y el DualSense.



Aquí está, nuestra primera reseña de un juego de PS5 y es del no tan mediático ‘Astro’s Playroom’, título que podría ser tomado como el “demo” de lo que será la consola en este inicio de generación; sin embargo, reducirlo a eso sería un gran error.

Y es que aunque no se aleja de las convenciones de cualquier juego de plataformas, la obra brilla por sí misma no sólo por la inmensidad de referencias que tiene a la historia de PlayStation, lo divertidas de sus mecánicas y la gran construcción de niveles.

Más allá de todo lo anterior, ‘Astro’s Playroom’ brilla debido a que da verdadera experiencia de nueva generación gracias al DualSense, mostrando que las promesas acerca de este singular control no eran mentira, pues no sólo cumple, sino que las supera con creces.

Astro's Playroom Sony

Homenajeando la vida de PlayStation

Si podemos definir en una palabra a ‘Astro’s Playroom’ esa es “Homenaje”, y es que eso hace en torno a todo lo que ha sido la marca PlayStation hasta ahora, pues no escatima en referencias y menciones a juegos, consolas, servicios, personajes, periféricos y demás que han desfilado por las ya 5 generaciones de plataformas.

Con esto en mente, el juego se divide en 5 secciones generales dedicadas a cada una de las consolas de Sony; que al mismo tiempo tienen diversos ejes temáticos, como la jungla, ambientes gélidos o acuáticos, entre otros, donde se presentarán diversos retos a superar.

Astro's Playroom Sony

Hay que señalar que todo el fan service no es gratuito, sino que sirve para construir la experiencia general del juego, además de ir acorde a las mecánicas y dinámicas del mismo; lo que da como resultado una entretenida y divertida carta de amor al fan de la marca.

El DualSense lleva a otro nivel el juego

En sí el gameplay es de lo más básico; saltas, pegas, corres y coleccionas ítems mientras superas un escenario lleno de obstáculos y (claro) plataformas; sin embargo, lo que hace que literalmente se sienta diferente a cualquier otro juego visto hasta el momento es el DualSense.

El control realmente te hace sentir dentro de la aventura, no sólo con simples vibraciones de distintas intensidades; sino que realmente emula todo el contexto donde el pequeño robot Astro se desenvuelve, haciendo uso de todos sus aditamentos.

Astro's Playroom Sony

Sientes el esfuerzo de ir escalando una pared, lo resbaloso del hielo e incluso la potencia del aire; todo esto hace que la inmersión se lleve a otro nivel. Además de que involucra de manera adecuada el uso de todos los aspectos del control, no sólo de las sensaciones hápticas.

Más allá de los botones y sticks, los sensores de movimiento tienen una función, lo mismo que la superficie táctil e incluso el micrófono. Podemos decir que para ser el primer juego de PS5, ‘Astro’s Playroom’ ya aprovecha todas las capacidades del DualSense.

Se ve bonito pero nada fuera de lo normal

En cuanto al aspecto estético, algo que es muy importante para muchas personas cuando se hace un cambio generacional, podemos decir que el juego se ve muy bien, superando la media de cualquier título de PS4; sin embargo, tampoco es algo que te deje con la boca abierta.

No nos malinterpreten, todos los aspectos técnicos de la obra sobresalen y realmente se sienten de nueva generación, las ambientaciones son muy coloridas, jamás se pierde detalle en las texturas o se sufre de una caída de los cuadros por segundo. Vamos, que es impecable en cada uno de esos aspectos.

Astro's Playroom Sony

Pero no es algo que te deje una impresión fuerte luego de un primer vistazo, siendo olvidada la parte gráfica en poco tiempo, en favor de los aspectos sensibles del DualSense. Eso sí, también hay que tomar en cuenta que no se cuenta con una pantalla 4K, por lo que no sabemos realmente qué tanto cambiaría la parte gráfica.

Un buen inicio para la nueva generación de consolas

Es poco probable que ‘Astro’s Playroom’ se convierta en un clásico en el futuro; como mencionamos al inicio, hasta cierto punto esto es un demo para demostrar lo que puede hacer el PS5 y sobretodo el DualSense; todo esta diseñado bajo esa premisa.

Aún así, resulta una obra más agradable que otras que PlayStation lanzara en el pasado para, de igual forma, mostrarle al mundo el poder de sus nuevas plataformas.

Estamos hablando de un juego sin grandes pretensiones, desenfadado y que simplemente busca divertir al público, al mismo tiempo que hace un gran homenaje a la historia de Sony en videojuegos.