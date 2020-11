Se tratan de 2020 VC, 2020 VC1 y 2020 ST1, este último con más de 200 metros de diámetro.

Otro mes de 2020 y otra serie de asteroides que se acercan a la Tierra; en esta ocasión el Center Near Earth Object (CNEOS)de la NASA ha revelado que se tratan de 3 cuerpos de grandes dimensiones, tan grandes como un rascacielos, en algunos casos.

Los primeros pasarán el mismo día, este jueves 12 de noviembre, se tratan de los "gemelos" 2020 VC y 2020 VC1, el primero tiene un diámetro aproximado entre los 25 y 57 metros, haciendo su recorrido a una distancia de 5.5 millones de kilómetros.

El segundo asteroide (2020 VC1), tiene unas dimensiones aproximadas entre los 21 y 48 metros, similar a la Torre de Pisa en Italia; este se desplazará a una distancia de la Tierra de 6.3 millones de kilómetros. En ambos casos, no representan un peligro para la vida en la Tierra, incluso si llegarán a chocar contra la superficie.

Asteroide NASA/ESA

El asteroide 2020 ST1 está catalogado como potencialmente peligroso

Sin embargo, el que puede llegar a representar un peligro es el que pasará el próximo 14 de noviembre; nos referimos al asteroide 2020 ST1, el cual está catalogado como potencialmente peligroso, pues sus dimensiones oscilan entre los 110 y 240 metros de diámetro.

No obstante, de acuerdo con el CNEOS y la NASA no hay de qué preocuparse, pues hará su trayectoria a 7.3 millones de kilómetros de la Tierra; que si bien es una distancia corta en términos astronómicos, es lo suficientemente alejado para que no cause ningún tipo de afectación.

A diferencia de 2020 VC y 2020 VC1, así como cualquier otro cuerpo con diámetro menor a los 100 metros, 2020 ST1 sí tiene las posibilidades de afectar la vida como la conocemos en caso de que pudiera impactar con la superficie planetaria.

La explosión sería miles de veces superior a la de una Bomba Atómica, afectando de manera inmediata el clima terrestre, causando varios movimientos telúricos violentos y, finalmente, levantando una nube de polvo que tardaría mucho tiempo (años incluso) en disiparse.

Con información de CNEOS.