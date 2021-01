'Animal Crossing: New Horizons' anunció su actualización y eventos para febrero de 2021.

El próximo 28 de enero llegará una actualización gratuita a 'Animal Crossing: New Horizons', la cual además de hacer algunos ajustes generales al juego, traerá consigo un nuevo evento de carnaval para febrero de 2021.

El "Festivale" de 'Animal Crossing: New Horizons' dará inicio el 15 de febrero, donde se agregarán elementos distintivos a la plaza, además de que podrás capturar las plumas arcoíris de Pavé, quien en agradecimiento te dará un baile muy especial.

También habrá nuevas reacciones con el "Viva Festival Reaction Set", ropa nueva estará disponible a partir del 1º de febrero, sin olvidar los artículos de temporada que irán acorde a la celebración del 14 de febrero y el "Día de la Marmota".

'Animal Crossing: New Horizons' tendrá colaboración con Sanrio

Además de todo lo anterior, se anunció que 'Animal Crossing: New Horizons' tendrá una colaboración con Sanrio a partir del 26 de marzo. Esto mediante un paquete de seis tarjetas amiibo exclusivas, las cuales se podrán vincular al juego.

Algo que muchos fans agradecerán es que estás tarjetas de Sanrio y 'Animal Crossing: New Horizons' estarán disponibles en México; no obstante, de momento no hay detalles acerca de cómo o dónde poder obtenerlas.

Animal Crossing: New Horizons Nintendo

Igual durante el mes de marzo llegará una nueva actualización al título, misma que parece tendrá temática de 'Super Mario Bros.', pues en el teaser se pueden ver la estrella y el hongo característico de la franquicia insignia de Nintendo.

Estaremos al pendiente acerca de los detalles de este nuevo contenido, así como de lo concerniente a la alianza que tendrán con Sanrio. Sin olvidar que muy pronto el juego cumplirá su primer año en el mercado, por lo que no descartemos algún anuncio relacionado.