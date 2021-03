‘Animal Crossing: New Horizons’ gana como Mejor Juego del Año

Here it is, the big one, it’s the #BAFTAGames Best Game nominees!



🎮 Animal Crossing: New Horizons

🎮 Ghost of Tsushima

🎮 Hades

🎮 Half-life: ALYX

🎮 The Last of Us Part II

🎮 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales pic.twitter.com/fs9X3y22lD

— BAFTA Games (@BAFTAGames) March 2, 2021