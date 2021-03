El agujero negro en movimiento se encontraría en la galaxia J0437+2456.

Investigadores del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian habrían encontrado un agujero negro súpermasivo en movimiento, siendo el primero de su clase en ser detectado; aunque teorías ya apuntaban a la existencia de este tipo de fenómenos.

Este agujero negro "viajero", se encontraría en la galaxia J0437+2456, a unos 230 millones de años luz de la Tierra, teniendo una masa 3 millones de veces superior a la del Sol. Se logró dar con él gracias a los datos arrojados por los observatorios Gemini y Arecibo.

De acuerdo con los primeros detalles, este agujero negro se mueve a una velocidad de 177 mil kilómetros por hora; por lo mismo, no sería parte del centro de su galaxia, como es el común en los agujeros negros súpermasivos.

Agujero negro Getty Images

Se desconoce la razón del movimiento del agujero negro

De acuerdo con diversos estudios, los agujeros negros súpermasivos se mantienen inmóviles en el centro de las galaxias; aunque tiene el potencial de movimiento, no hay elementos que los obliguen a ponerse en marcha. De ahí que el reciente descubrimiento genere muchas dudas entre la comunidad científica.

Jim Condon del National Radio Astronomy Observatory, y Dominic Pesce , director del estudio del Harvard & Smithsonian, tiene un par de teorías acerca del por qué este agujero negro se encuentra en movimiento a una velocidad relativamente alta.

Agujero Negro NASA/JPL-Caltech

El primero señala que este fenómeno se debería la fusión de dos agujeros negros súpermasivos, lo que empujaría al recién nacido hasta que pudiera asentarse en un nuevo lugar en el espacio. No obstante, el segundo señala la posibilidad de que estemos ante un sistema binario.

En otras palabras, habría dos agujeros negros coexistiendo en la misma zona espacial, aunque el segundo no podría verse; el impulso gravitatorio de ambos sería la razón del movimiento. No obstante, Pesce señala que dicha estructura, aunque posible, no tiene ningún antecedente o ejemplos claros de su existencia.

Con información de Sci News.