Parece que las cosas con los hackeos no se calman; además de la filtración de la filtración de GTA VI; 2K Games dio a conocer que sufrió un robo de información de sus usuarios.

Esto es importante porque 2K Games es la dueña de Rockstar Games, estudio desarrollador de toda la saga de Grand Theft Auto.

A través de un comunicado, 2K Games anunció que un “tercero” sin identificar extrajo varios de correos de los usuarios de sus juegos, que incluye GTA V y GTA Online.

No solo GTA VI, ahora filtran Diablo 4

Hoy temprano, dimos cuenta que un tercero no autorizado accedió ilegalmente a las credenciales de uno de nuestros proveedores en la plataforma que 2K usa para brindar soporte a nuestros clientes. La parte no autorizada envió una comunicación a jugadores que contenía un enlace malicioso. Por favor, no habrá ningún correo electrónico ni haga clic en ningún enlace que reciba de la cuenta de soporte de 2K Games.

2K Games