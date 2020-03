What Design Can Do México GNP de la CDMX se pospone por pandemia de coronavirus

A través de su cuenta de Twitter, se anunció que la segunda edición de What Design Can Do México GNP se pospone debido a la pandemia de coronavirus.

Debido a la emergencia internacional que se vive actualmente por el coronavirus, los organizadores de What Design Can Do México GNP, pospusieron la segunda edición del evento, programada para el 7 y 8 de mayo del 2020.

Somos conscientes de la situación actual en el mundo y en México respecto al #COVID19. Por ello, con el objetivo de salvaguardar el bienestar de todos los asistentes, hemos decidido posponer nuestra segunda edición, para más información: https://t.co/7zEJEG9zTB pic.twitter.com/5cWVI3rxyT — What Design Can Do México GNP (@wdcdmx) March 19, 2020

No se dieron detalles de las nuevas fechas para su realización, sólo que sería en otoño de este año; en el mismo mensaje se aseguró que habría información próximamente, señalando que atenderán todos los protocolos de seguridad y salud para llevarlo a cabo.

Además, los boletos que ya fueron vendidos, aún serán válidos, por lo que los interesados no tendrán que preocuparse por ese aspecto; no obstante, tampoco se dio información de reembolso para aquellos que ya no estuvieran interesados en asistir.

¿Qué es What Design Can Do México GNP?

What Design Can Do México GNP forma parte de un evento que lleva realizándose en Europa desde hace más de 10 años, siendo originario de Amsterdam, Países Bajos, el cual tiene como objetivo mostrar cómo el diseño puede ayudar en diversos aspectos sociales, económicos y ecológicos.

Cuenta con diversos talleres y ponentes que hablan acerca temas como el humanismo, el activismo y la mejora de las ciudades; asimismo, se establece contacto con diseñadores independientes que deseen llevar a cabo una iniciativa, asesorando e incluso financiando algunas de estas.

.@alcaldiamhmx representa la cultura e historia de la Ciudad de México. ¡Muchas gracias por todo! #WDCDMX#mhelcorazóndelacapital #alcaldiamiguelhidalgo pic.twitter.com/SZXqufrJ57 — What Design Can Do México GNP (@wdcdmx) May 9, 2019

Fue en 2019 cuando se llevó a cabo la primera edición del evento en la Ciudad de México, en el Frontón México y el Palacio de Bellas Artes; tuvo una buena aceptación, de ahí que se planeara la segunda edición para 2020, que recientemente tuvo que ser pospuesta.

Recordemos que aunque México no está en estado de Emergencia Sanitaria o cuarentena por la pandemia, se implementará la Jornada Nacional de Sana Distancia del 23 de marzo al 19 de abril, que tiene como fin prevenir los contagios de coronavirus en el país.

Con información de Twitter.