Drake Bell nunca más volverá a tocar la guitarra tras accidente

El ánimo de Drake Bell está en el suelo debido a que se rompió la muñeca y nunca más volverá a tocar una guitarra.

?Los médicos dicen que nunca voy a tocar la guitarra de nuevo. Se acabó?, escribió el enemigo número uno de Justin Bieber en Twitter.

?Shattered, mi muñeca y la forma en la que se rompió dice el doctor que yo nunca voy a tocar la guitarra y mi muñeca nunca será lo mismo. Adiós a mi mejor amiga?, y cerró con una frase optimista, ?No importa como la vida te trate siempre, mantén una actitud positiva y difunde el amor?.

Recordemos que en los últimos años, Drake se había lanzado de lleno a la música, incluso en abril de 2013 dio a conocer su tercer álbum de estudio ?Ready, Steady, Go!? con el que alcanzó el puesto 182 en la lista Billboard 200.

Ahora sólo le queda regresar a la actuación. Es una pena.

Shattered my wrist and the way it was broken doc says I'll never play guitar and my wrist will never be the same. goodbye my best friend🎸🎸🎸🎸