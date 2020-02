¿Vivirías cerca del Metro? Podrías ahorrar más de 13 mil pesos al año

Además de ahorrar dinero, también puedes ahorrar mucho tiempo.

Aunque el transporte de la Ciudad de México sigue siendo uno de los más baratos del país y Latinoamérica, el hecho de que la gente tiene que transportarse largas distancias y haciendo uso de más de un tipo de vehículo, hace que los costos se eleven de manera importante… mucho más si transitas desde el Estado de México.

Por lo anterior, vivir cerca del Metro podría ayudarte a ahorrar mucho dinero, pues con ello evitarías al menos un trayecto en transporte público, lo que se traduce en un gasto menos cada día. De acuerdo con Mercado Libre Inmuebles, las personas que viven cerca de una estación de una estación, pueden ahorrarse hasta 13 mil 500 pesos al año.

La cifra puede variar mucho de persona a persona, ya que hay un sinfín de variantes posibles: el número de veces que sales a la semana, la cantidad y tipo de transportes que utilizas (taxi, Metrobús, RTP, Uber, DiDi, Mexibús, etc), las distancias recorridas, etc. Pero aún así, no cabe duda de que vivir cerca del Sistema de Transporte Colectivo es de gran ayuda para tu bolsillo.

Sin embargo, hay una desventaja en todo esto, generalmente, el precio de las rentas varían en función del acceso a los servicios en la zona, por lo tanto, tener una vivienda cercana al metro podría resultar más caro; te tocará a ti hacerla valoración si estás en busca de un nuevo hogar.

Las zonas más caras para rentar en CDMX

Aunque los precios pueden fluctuar, la zonas cercanas al Metro más costosas para rentar por mes, son las siguientes: