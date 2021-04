La variante B.1.1.7 es más contagiosa y afecta especialmente a los jóvenes.

La variante de Covid-19, B.1.1.7, que fue detectada por primera vez en el Reino Unido, ahora es la más contagiosa en Estados Unidos y afecta principalmente a los adultos jóvenes.

De acuerdo con la doctora Rachel Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), cada vez más jóvenes son hospitalizados por esta variante de Covid-19 en Estados Unidos y estos están sufriendo complicaciones que los médicos “no esperaban”.

“Los casos y los ingresos (de covid-19) a las salas de urgencias van en aumento. Estamos registrando estos aumentos en adultos jóvenes, la mayoría de los cuales aún no se han vacunado” Rachel Rochelle Walensky. CDC

La variante B.1.1.7 es más contagiosa

A pesar de que las mutaciones en un virus no son cosa nueva y no suelen ser significativas, algunas de las variantes nuevas del Covid-19 pueden ser más peligrosas que el virus original.

De acuerdo a la doctora Megan Ranney, médico de urgencias y directora del Centro Brown-Lifespan para la Salud Digital, la variante B.1.1.7 de Covid-19 tiene mutaciones que le permiten adherirse a las células con mayor facilidad.

Esto quiere decir que se puede tener una exposición mas breve con el virus y aún así enfermarte debido a que esta variante de Covid-19 es más “pegajosa” por lo que se puede tener una carga viral más alta.

Hay más jóvenes hospitalizados por Covid-19 en EU

En marzo del 2021, Nueva Jersey, Estados Unidos, registró un aumento en las hospitalizaciones por Covid-19 en adultos jóvenes de entre 20 y 29 años del 31% mientras que en adultos entre los 40 y 49 aumentó un 48%.

La doctora Megan Ranney explicó que a pesar de que las pruebas Covid-19 positivas no incluyen una secuenciación genómica, por lo que sólo determina si tienes la enfermedad o no, los expertos están seguros de que la variante británica es la que ha provocado las hospitalizaciones de jóvenes.

Asimismo, la doctora cree la cualidad “pegajosa” de esta variante, así como el comportamiento social de los adultos jóvenes ha propiciado más contagios y por lo tanto, más hospitalizaciones.

"Para el 27 de marzo aproximadamente un tercio de entre 18 a 45 años (de las hospitalizaciones por covid), aproximadamente un tercio de 50 a 64 años y luego un tercio de 65 años o más” Megan Ranney. Doctora

Lo que indica que un aumento en los hospitalizados jóvenes ya que del 26 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021 los adultos mayores de 65 años representaban el 50 por ciento de la ocupación hospitalaria .

El Covid-19 deja secuelas respiratorias

El Covid-19, sin importar la variante , puede traer complicaciones a largo plazo en quienes contrajeron la enfermedad como pérdida del gusto o el olfato y dificultades respiratorias.

Además recalcó que cada vez más personas entre los 20 y los 40 años que contrajeron Covid-19 pero que no necesitaron de hospitalización, se han presentado en una sala de urgencias por dificultades respiratorias .

“O tienen una pérdida persistente del gusto y el olfato, y están bajando de peso porque no les da alegría comer. O tienen ese tipo de confusión mental de la que oímos hablar con el covid-19 a largo plazo. Y no es universal. No todas las personas que se contagian de covid-19 van a tener eso. Pero existe la realidad de que esta enfermedad no es benigna, independientemente de que estén hospitalizados o en la UC” Megan Ranney. Doctora

La doctora Megan Ranney explicó que existe la falsa sensación de inmunidad entre los jóvenes o que creen que si se contagian no será grave, sin embargo, este grupo está viéndose más afectado en los últimos tiempos.

Por otra parte, subrayó que algunos síntomas de Covid-19 en jóvenes han persistido por un año, estos síntomas son debilitantes y aparecen después de haberse infectado de Covid-19 por lo que dijo que

“Así que lo que les diría a los jóvenes es que el Covid-19 no tiene que matarte para destrozar tu vida” Megan Ranney. Doctora

Con información de CNN