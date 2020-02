Van Gogh Alive llegó a la CDMX y por este motivo la principal avenida ha sido adornada con girasoles.



No tenemos duda de que se trate de la exhibición multimedia más visitada del mundo, si su referente principal es precisamente Vincent van Gogh; el pintor más famoso a nivel internacional.

Este 2020 Van Gogh Alive-The Experience está en la CDMX como parte de la mayor exposición del artista postimpresionista que ha cautivado a México por su historia de vida y trabajo colorido. Tanto es su encanto, que los transeúntes pueden encontrar cientos de girasoles en Reforma.

Girasoles pintan de amarillo Reforma por amor a van Gogh

Estos aluden a la flor que Vincent pintó en incontable ocasiones, quizá porque le fascinaba la alegría que en un hombre solitario e incomprendido podía producir. Un sentimiento que intentó impregnar en su amigo, el también pintor Paul Gauguin, cuando lo recibió con una recámara llena de cuadros de girasoles en su casa de la comuna francesa 'Auvers'.

"¿Quién soy a los ojos de la gente? Un don nadie, una no entidad, una persona desagradable. Bueno, si eso fuera cierto, un día me gustaría mostrar por mi trabajo lo que esta no entidad tiene en su corazón" Vincent van Gogh.

Van Gogh Alive incluye 3 mil imágenes en movimiento que se transmiten en más de mil metros cuadrados de pantallas acompañadas de música, luces y aromas que remiten a los lugares en los que van Gogh pasó los últimos 10 años de su vida y donde creó la mayor parte de sus obras al tiempo que su salud mental se deterioraba.

¡#VanGoghAliveMx llegó para quedarse! 🌻

Reforma se viste de girasoles, ¿ya los viste?



Dónde, cuándo y de a cómo

Esta experiencia cuenta con una la sala de dibujo interactiva llena de soportes de lona para que puedas dibujar siguiendo la imagen de un video proyectado, además de una recreación del dormitorio de Arles para tomar todas las selfies que desees.

Cuándo: Hasta mayo del 2020

Precio: 225 pesos.

Dónde: Monumento a la madre