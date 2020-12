La empresa Dippin ‘Dots almacena sus helados a temperaturas muy bajas, tal y como la que se necesita para las vacunas de Pfizer

Cuando la empresa Dippin ‘Dots se anunciaba como ‘el helado del futuro’, seguramente no imaginaba que sería por ser una pieza clave para la distribución de una vacuna.

Ahora, y después de analizar el modelo ultra frío para la fabricación de sus productos, se ha pensado que esta empresa de helados pueda llevar y almacenar la vacuna Pfizer dentro de sus especiales congeladores .

¿Por qué la empresa de helados Dippin ‘Dots tiene la solución?

La vacuna contra el Covid-19 de Pfizer, debe mantenerse a unos 70 grados bajo cero -una temperatura muy fría incluso para las vacunas-, razón por la que muchos países se han preocupado por la falta de infraestructura para distribuirla y almacenarla.

Ante este problema, la marca de helados granulados Dippin ‘Dots podría ser la solución. Esta empresa, almacena sus productos en congeladores que enfrían hasta -85 grados centígrados, por lo que podría brindar apoyo con su equipo de congelamiento para la distribución de las vacunas.

De acuerdo con Stan Jones, director de desarrollo de la empresa, Dippin ‘Dots ya ha colaborado con una empresa subsidiaria para surtir modelos de sus congeladores a industrias médicas que cultivan bacterias.

"Están usando nuestro equipo para peletizar, al igual que nosotros peletizamos nuestro helado. Ellos peletizarán algunos de sus productos, utilizando el mismo proceso que nosotros, así que desarrollamos una línea de equipos a través de Dippin 'Dots Cryogenics para proporcionar equipos a esas otras industrias." Stan Jones. Dippin ‘Dots

Dippin Dots aún cuenta con congeladores disponibles

Jones aseguró que su empresa ya ha recibido peticiones de farmacias y lugares privados, para el préstamo de sus instalaciones para almacenar las dosis de la vacuna Pfizer. Y, dado que aún no tiene tantas solicitudes, todavía hay congeladores disponibles.

"La mayoría de nuestras consultas provienen de farmacias y lugares que podrían estar administrando las vacunas y están anticipando lo que podrían necesitar para el almacenamiento. Hemos recibido consultas, pero no nos abruman" Stan Jones. Dippin ‘Dots

Además de tener la posibilidad de brindar su equipo, Stan Jones aseguró poder obtener más congeladores para el almacenamiento de vacunas contra el coronavirus; y recomienda, no mezclar congeladores utilizados previamente en alimentos, para almacenarla.

Otras empresas también han ofrecido su ayuda

En Canadá, la marca de helados Chapman's también ha ofrecido sus conocimientos sobre almacenamiento ultra frío.

"Chapman's tiene una experiencia en el manejo de hielo seco que nuestras enfermeras no tienen. La seguridad es primordial. No sería un éxito entregar la vacuna a todo el mundo, si se pierden algunos dedos debido a la congelación porque las enfermeras no estaban capacitadas." Dr. Ian Arra

De acuerdo con testimonios del Dr. Ian Arra, la empresa y la Unidad de Salud de Grey Bruce, ya colaboran juntos para comprar dos congeladores ultra fríos para el almacenamiento de las vacunas.

Además, Arra agregó que Chapman's ha estado dispuesto a brindar su apoyo con camiones y aviones de carga, para iniciar con la distribución de vacunas a bajas temperaturas ; tal y como Dippin 'Dots también lo ha hecho.