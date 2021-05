VIDEO: Chris Evans da tremendo susto a Scarlett Johansson en The Ellen DeGeneres Show

Las cosas entre Chris Evans y Scarlett Johansson no están mal, ni siquiera porque él y Jeremy Renner llamaron ?zorra? a la Viuda Negra, personaje al que da vida la actriz. Tan bien están que se juegan bromas.

Verás, Johansson se encontraba platicando con Ellen DeGeneres en el show de ésta, ella decía no considerarse una súper mamá: ?Por supuesto que no. No. Yo nunca asumiría ese título. Aunque sin duda hice esta película (Los Vengadores 2) cuando estaba embarazada?. Todo iba bien hasta que? apareció el "Capitán América" y le dio tremendo susto a Scarlett.

Revivamos el momento:

