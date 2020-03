Tomar té caliente podría aumentar el riesgo de padecer cáncer

Un estudio encontró que los bebedores de té caliente tienen más probabilidades de padecer cáncer en el esófago.

Todos amamos una taza de té en los momentos de estrés o en uno de esos días fríos y húmedos, pero esto quizá podría no ser tan benéfico como creemos, pues un estudio encontró que consumir esta bebida caliente podría aumentar el riesgo de padecer cáncer de esófago hasta en un 90%.

Un grupo de investigadores de la American Cancer Society descubrió que tomar 700 mililitros de té a caliente (60º Celsius) se asocia con un mayor riesgo de sufrir cáncer de esófago, en comparación con las personas que consumieron bebidas más frescas.

Para llegar a esta conclusión los especialistas analizaron los datos de 50 mil personas de 40 a 75 años durante 10 años y encontraron 371 casos de cáncer de esófago mientras se realizaba el estudio publicado en el International Journal of Cancer.

Descubrieron que beber 700 ml de té al día -aproximadamente dos tazas grandes- a 60 grados Celsius (140 grados Fahrenheit) o más, se asociaba con un riesgo 90% mayor de cáncer de esófago en comparación con aquellos que lo bebieron a una temperatura más fresca.

"Muchas personas disfrutan beber té, café u otras bebidas calientes. Sin embargo, según nuestro informe, beber té muy caliente puede aumentar el riesgo de cáncer de esófago”

Aunque aún no se tiene claro por qué el te podría estar involucrado con el cáncer en la zona, Stephen Evans, profesor de farmacoepidemiología en la London School of Hygiene & Tropical Medicine, dijo al Science Media Center que parece que el color es el problema, y no la bebida específica.

Hablando del tema, Evans especuló que las altas temperaturas en una taza de té podrían provocar cambios celulares y, a la larga, desembocar en cáncer.

Deja enfriar un poco el té. Miti / Unsplash

Con información de Insider.