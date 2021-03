Las enseñanzas de esta madre a sus hijas se están haciendo virales, debido a que implica un tema aún ‘tabú’: la “virginidad”

En TikTok el video sobre las enseñanzas de una mamá a sus hijas se está haciendo viral, debido a que esta implica un tema aún ‘tabú’ en las sociedades; en el video la madre habla sobre como enseño a sus hijas sobre la “viginidad”.

El TikTok comienza con un trend sobre las experiencias educativas de los hijos, en donde una mamá, Nevada Shareef, pregunta a los demás padres de familia sobre alguna enseñanza que las demás personas consideren rara.

“Menciona algo sobre la forma en que criaste a tus hijos que la gente piense que es raro, pero que tú crees que es saludable” Nevada Shareef.

Esta pregunta la respondió la usuaria de TikTok @book_mama, Cayce LaCorte, y comentó que ella crio a sus 5 hijas con la idea de que la virginidad es un concepto patriarcal creado para que las mujeres se sientan mal consigo mismas.

“Estoy criando a mis cinco hijas para que sepan que no existe la virginidad; es un concepto patriarcal que usan para controlar a las mujeres y no tiene otro propósito aparte que hacernos sentir mal como mujeres. Solo porque un tipo ponga su pene dentro de ti en algún punto de tu vida, no cambia tu valor, no cambia quien eres”

Cayce LaCorte

Y es, explicó Cayce LaCorte, tener relaciones con alguien no cambia “lo que eres y lo que vales”, por lo que el término virginidad simplemente no tiene sentido.

Sin embargo aclaró que no cree que las relaciones sexuales carezcan de valor, pues estas siempre incluyen decisiones importantes; por lo que la ‘no enseñanza de la virginidad’, más que incitar a la promiscuidad como le insinuaron algunas personas, esta les ayudará a sus hijas a ser responsables.

“El sexo es importante, es un tema importante y siempre debe serlo, pero no tiene nada que ver con ‘tu primera vez’… ese concepto es completamente rídiculo” Cayce LaCorte

Reacción ante la ‘no enseñanza sobre la virginidad’

El video en TikTok de esta madre sobre su ‘no enseñanza de la virginidad’ tuvo un gran impacto entre los usuarios de varias generaciones, y es que el tema por parte de los a las jóvenes fue muy bien aceptado e incluso aplaudido desde la perspectiva feminista.

Sin embargo por otros padres de familia, el tema de la no virginidad fue durante reprochado ya que comentaron que esta clase de pensamientos son los que llevan a la promiscuidad.

El video en TikTok sobre esta no enseñanza de la virginidad hasta el momento cuanta con más de 2 millones 500 mil reproducciones, más de 500 mil 100 me gusta y 22 mil 900 comentarios.