En el marco de la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2024 se designó a José Trinidad Padilla López como el nuevo presidente.

Tras guardar más de un año el puesto a manera de luto por la muerte de Raúl Padilla, se anunció a la persona que tomará este cargo.

El aún rector Ricardo Villanueva Lomelí fue el encargado de anunciar a José Trinidad Padilla López, como el nuevo presidente de la FIL Guadalajara.

José Trinidad Padilla López tomará el cargo en sustitución de su hermano Raúl Padilla López.

A continuación te contamos todo sobre José Trinidad Padilla López, nuevo presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

José Trinidad Padilla López es un académico y político mexicano que nació en Guadalajara, Jalisco, en 1957.

A lo largo de su trayectoria José Trinidad Padilla López se ha desarrollado como docente y ha logrado ocupar diversos cargos en la Universidad de Guadalajara.

Además de su carrera académica, José Trinidad Padilla López se ha desenvuelto en el ámbito político en México.

José Trinidad Padilla López nació el 22 de diciembre de 1957 por lo que actualmente tiene 66 años de edad.

Se desconocen detalles sobre la vida privada de José Trinidad Padilla López.

José Trinidad Padilla López es del signo zodiacal capricornio.

José Trinidad Padilla López es egresado de la Licenciatura en Sociología en la Universidad de Guadalajara.

Realizó estudios de las sociedades latinoamericanas en la Université de la Sorbona Nouvelle, París III, Institut des Hautes Études de l’Amerique Latine y en la Harvard Graduate School of Education.

José Trinidad Padilla López cuenta con un Doctorado Honoris causa que le otorgó la Universidad Kyung Hee, de Corea del Sur, en 2004.

Además también tiene otro nombramiento del mismo tipo por la Universidad Internacional Soka Gakkai, de Japón.

Desde que era estudiante, José Trinidad Padilla López inició su labor como docente en la Universidad de Guadalajara.

Por casi diez años fue profesor del Centro Vocacional de Actividades Administrativas y Humanidades, y fue Coordinador del Taller de Investigación Social en el mismo espacio.

José Trinidad Padilla López se ha desarrollado en diversos cargos en esta institución como:

En 1987 José Trinidad Padilla López fue director ejecutivo de la FIL Guadalajara.

José Trinidad Padilla López fue elegido en 2001 como rector general por el Consejo General Universitario, cargo que ejerció hasta 2007.

De esta manera José Trinidad Padilla López fue el Rector número 45 de la Universidad de Guadalajara.

Durante su gestión, José Trinidad Padilla López promovió la innovación educativa, democratización universitaria y reformas como el fortalecimiento del sistema de pensiones.

Además de su trabajo en lo académico, José Trinidad Padilla López también ha incursionado en la política.

José Trinidad Padilla López fue diputado federal del PRI (2009-2012) y presidente de la Comisión de Educación.

A nivel local, José Trinidad Padilla López se desempeñó como diputado y presidente del Congreso de Jalisco, así como procurador de Desarrollo Urbano.

Actualmente José Trinidad Padilla López se desempeña como director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”.

Durante la inauguración de la Fil Guadalajara 2024 se anunció a José Trinidad Padilla López como su nuevo presidente.

El aún rector Ricardo Villanueva Lomelí reconoció que no pensaba nombrar a un presidente como un homenaje a Raúl Padilla, quien falleció en abril del 2023.

Raúl Padilla fundó y presidió la FIL de Guadalajara a lo largo de 37 años, por lo que Ricardo Villanueva Lomelí quería dejar vació el lugar durante el tiempo que durara su gestión.

Las funciones habían sido asumidas por la directora Marisol Schulz y todo el equipo de trabajo de la feria.

Sin embargo, durante la 38 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara rompería su promesa y anunció a José Trinidad Padilla López como el nuevo presidente.

De acuerdo con Ricardo Villanueva Lomelí fue la rectora electa Karla Planter quien le pidió nombrar a un nuevo presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Yo dije que el próximo rector o rectora podría nombrarlo, yo no me atreví. Ayer Karla me dijo a quién quisiera ella nombrar y me sugirió si pudiera hacer uso de mis atribuciones para su decisión y que eso se pudiera hacer desde esta feria”

Ricardo Villanueva Lomelí