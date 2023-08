¿Por qué Decathlon es tendencia? La denuncia de un trabajador hizo enfurecer a varios en contra de la cadena de tiendas que vende productos relacionados con los deportes.

El martes 8 de agosto, la usuaria de Twitter Ev (@eeviiss_) recurrió a la plataforma para desahogarse por la difícil situación que está viviendo tras la muerte de su mamá.

Y es que, Decathlon, empresa para la que trabajaba, se mostró cero empática con su pérdida, a tal grado que la despidió por tomarse unos días para procesar la pérdida.

En su publicación, Ev expuso brevemente cómo se dió su despido de Decathlon, empresa fundada en 1976 en Francia.

“Me acaban de despedir por haberme cogido los días correspondientes por fallecimiento de mi madre”

Ev, internauta presuntamente radicada en España, lamentó la poca solidaridad que Decathlon expuso ante su difícil situación: “ACOJONANTE LA FRIALDAD”.

Me acaban de despedir por haberme cogido los días correspondientes por fallecimiento de mi madre. ACOJONANTE LA FRIALDAD.

Los usuarios de Twitter reaccionaron con enojo al despido de Ev y le recomendaron buscarse un abogado y denunciar el caso ante las autoridades laborales.

Otros internautas decidieron emprender acciones para castigar a Decathlon, por ejemplo, llenando sus perfiles en redes sociales con malos comentarios y bajas valoraciones:

“Que sepáis todos que esta gente despide a trabajadoras que se cogen los días correspondientes por ley por fallecimiento de familiar. Quizás una de las empreses más hipócritas que hay entre sus actos y el me sans que tratan de vender”

“Mira, yo compraba bastante en el Decathlon de Valladolid pero, a partir de ahora, me busco la vida porque no me identifico con una empresa que despide a sus empleados porque ha fallecido su madre. Sois unos genios del marketing”

@SinanPacha