A Mia Khalifa le importó más protegerse contra el Covid-19, que contra las bacterias de la popó de su perro

La ex actriz porno, Mia Khalifa, está en medio de la polémica luego de que el productor musical Benny Blanco la captara en el momento en el que levanta la popó de su perro con su propio cubrebocas, y luego se lo vuelve a poner.

El video fue compartido a través de la cuenta de TikTok de Benny Blanco, y en el se aprecia a Khalifa, ahora empresaria y conductora de deportes, dando un paseo con su mascota hasta que este hace del baño y ella se muestra confundida pues parece no tener con qué limpiar.

Entonces, Mia se quita el cubrebocas, levanta la popó, la echa al bote de basura y posteriormente se cerciora de que "nadie la vea", pero al parecer no se percata de que el productor musical la está filmando desde un carro, así que sólo sacude el cubrebocas y se lo vuelve a poner para continuar con su recorrido.

El video generó controversia en redes sociales, donde los internautas recordaron que para que el cubrebocas funcione como protección contra el coronavirus, este debe permanecer limpio para evitar más infecciones . Asimismo, resaltaron que respirar las heces de un animal es antihigiénico

Mia Khalifa Tomada de video

Mia Khalifa responde a la polémica

"Acabo de ver a Mia Khalifa ponerse popó en la cara... ¿ustedes qué hubieran hecho? ", escribió Benny Blanco en TikTok, donde los internautas expresaron comentarios de asco y desagrado por la acción de la ex actriz porno más famosa en el mundo que en días recientes ha estado inmiscuida en varias polémicas.

Sin embargo, ante las múltiples críticas, Khalifa contestó a sus seguidores que prefiere que la avergüencen por levantar popó de perro con su cubrebocas, que por no usar uno, lo que desató todavía más inconformidad por parte de los usuarios, quienes no pueden creer y no entienden la lógica de Mia.