Investigadores encontraron que la disfunción eréctil podría considerarse una secuela del Covid-19.

Un estudio desarrollado en Italia señala que la disfunción eréctil sería una secuela para quienes contrajeron Covid-19.

Aunque el estudio está en etapa temprana, explica que un grupo vulnerable al contagio podría ser quien padezca la disfunción eréctil.

Si tienes o tuviste la enfermedad COVID-19, tu riesgo de sufrir disfunción eréctil incrementa SEIS veces. 💬 — Mr. Urólogo (@MrUrologo) — Mr. Urólogo (@MrUrologo) April 29, 2021

Contagiados de Covid-19 tienen mayor probabilidad de tener disfunción eréctil

El estudio implementado en el Ministerio de la Universidad de Italia, realizó una prueba con 100 hombres , 25 de ellos positivos a Covid-19 y 75 negativos.

El resultado que obtuvieron fue que el 28% de quienes fueron positivos a Covid-19 tenían señales de tener disfunción eréctil.

Hombre frustado con cubrebocas prostooleh / Pexels

Los datos obtenidos son independientes al estado psicológico, la edad o el Índice de Masa Corporal (IMC).

Los investigadores consideran que la vacunación contra el Covid-19 ayudaría, como un beneficio extra, a disminuir la tasa de disfunciones sexuales.

El efecto que el nuevo coronavirus podría desatar en el sistema masculino, se debe a que este ataca el sistema vascular .

Es decir, el virus penetra en el sistema circulatorio , el cual ayuda a la fluidez de la sangre en el cuerpo.

Una erección se logra debido a que la sangre circula rápidamente en el pene y esta no tiene salida, gracias a ello, se puede mantener erecto.

Por otra parte, también explican que la disfunción eréctil se puede deber a que los testículos se dañen por el sistema coagulativo .

“Los posibles efectos de Covid-19 sobre la erección también podrían deberse indirectamente a la secreción deficiente de testosterona de los testículos afectados, lo que inhibe la respuesta sexual masculina”. Resutados del estudio “Mask up to keep it up”.

Por último, señalaron que la fibrosis desarrollada en los pulmones del paciente con Covid-19 afecta directamente a la función sexual.

“La fibrosis pulmonar causa hipoxia en el lecho vascular del pene, lo que conlleva efectos negativos en la actividad sexual”. Resutados del estudio “Mask up to keep it up”.

Quienes tienen disfunción eréctil pueden ser más vulnerables a contagiarse de Covid-19

El estudio también señala que quienes tienen disfunción eréctil pueden tener mayor probabilidad de contagiarse de Covid-19.

Entre los principales motivos que pueden desencadenar este padecimiento son:

Hipertensión

Obesidad

Diabetes

Enfermedades Cardiovasculares

Mismas que también han sido señaladas como enfermedades que pueden volver más vulnerable a las personas para contraer Covid-19.

Aunque el estudio se encuentra en etapas tempranas, los investigadores explican que los resultados son sugestivos y correlaciónales.