Brincos Dieras contó que en una ocasión lo quisieron secuestrar y entraron al menos 20 hombres armados a su casa.

Apenas comenzaba el éxito de Brincos Dieras -de 49 años de edad- cuando recibió un susto a pocos días de haber ido de ‘luna de miel’ con su esposa.

Así fue cómo Brincos Dieras vivió el momento en que hombres armados lo intentaron secuestrar y entraron a su casa buscándolo.

Brincos Dieras siempre ha dado de qué hablar por su irreverencia al momento de hacer comedia que definitivamente no es del gusto de todos, pero tanta popularidad lo llevó a vivir un buen susto.

En una entrevista que Brincos Dieras tuvo para el canal de Yordi Rosado, el comediante compartió -un tanto nervioso- el momento en que se enfrentó a un intento de secuestro.

La plática iba por excelente rumbo, pues Brincos Dieras andaba contando su boda y ‘luna de miel’ con su esposa, el embarazo prematuro, cuando sacó que una ocasión “intentaron levantarme”.

Ya más serio, Brincos Dieras contó que se encontraba regresando de festejar la ‘luna de miel’ en Cuernavaca, cuando se fue a un evento y le llamaron para bajarlo del escenario y esconderlo.

Esto debido a que mientras él estaba dando show, entró un grupo de al menos 20 hombres armados a su casa, para lo que cree él cree iba a ser un secuestro.

Iban sobre mí, yo estaba en un show, me dijeron que lo cortara y me llevaron en una camioneta a esconderme”.

“Después de la boda me andaban levantando, no sé qué pasó, yo no hice nada (...) eran 10 hombres con armas arriba y 10 con armas abajo.

Brincos Dieras señaló que voltearon totalmente su casa y que dentro estaban “mi esposa y mis hijos”, pero no les sucedió nada.

Como contexto, Brincos Dieras aseguró que fue en el tiempo en que hubo “muchos secuestros” en México, de forma que él cree que eso es lo que le querían hacer.

Brincos Dieras dejó claro que luego del alboroto que armaron en su casa, nunca recibió ninguna llamada amenazante o lo volvieron a buscar, incluso en ocasiones llega a pensar que se equivocaron de persona.

“Nada más fue esa vez, ya no me molestaron, ya no me llamaron, o a lo mejor se equivocaron, se metieron a la casa equivocada”.

Brincos Dieras, comediante.